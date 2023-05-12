Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği’nin (TÖDEB)4. Olağan Genel Kurul Toplantısı11 Mayıs 2023 tarihinde WyndhamHotel’de gerçekleşen 4. Olağan Genel Kurul Toplantısı’na TÖDEB Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Bilgetekin, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Murat Zaman, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Başkan Yardımcısı Muhammet Erişen, T.C. Merkez Bankası Ödeme Sistemleri ve Finansal Teknolojiler Genel Müdürü Serdar Murat Öztaner, T.C. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkan Yardımcısı Necip Fazıl Kaymak, T.C Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Finansal Yatırımlar Müdürü Ahmet Cüneyt Selçuk, ile TÖDEB üye kuruluşları temsilcileri katıldı.

Genel Kurul’da açılış konuşmasını gerçekleştiren TÖDEB Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Bilgetekin, sektörün gelişiminin tüm paydaşların dahil olduğu bütüncül bir bakış açısıyla mümkün olacağını belirterek, Birliğin ve sektörün gelişimi amacıyla, her türlü görüş ve öneriye açık şekilde hareket ettiklerini belirtti.

Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği’nin (TÖDEB) Başkanı Ufuk Bilgetekin: Ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasına katkımız kesintisiz sürecektir

Bilgetekin, kamu otoriteleri ile güçlü iş birliklerinin altını çizerek,

Birlikte TÖDEB vizyonuyla bir araya geldiğimiz ilk günden bu yana, Üyelerin Sesi ve Sektörün Birleştirici Gücü olmayı önemsiyor ve tüm çalışmalarımızı bu doğrultuda titizlikle sürdürüyoruz. Nitekim, finansal teknolojilerin gözde bir sektör haline gelebilmesi ve üyelerimizin sektör lideri kuruluşlar olarak konumlanabilmesi amacıyla tüm görevlerimizi layıkıyla yerin getirmeye çalıştığımız bir yılı daha tamamlamanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Yönetim Kurulu olarak göreve başladığımızda, önceliğimiz Birliğimizin ihtiyaçlarını analiz etmek oldu. Bu analizler sonucunda, hızla büyüyen Birliğimizin öncelikle kurumsal kimliğini yansıtacak yeni bir merkeze ihtiyaç duyduğunu tespit ettik ve yoğun araştırmalar sonucunda Ümraniye’deki yeni ofisimize taşındık. Yeni merkezimiz sayesinde, hem üyelerimiz hem kamu otoriteleri ve üçüncü taraflarla yüz yüze görüşmeleri odağımıza alarak daha verimli iletişim ve koordinasyon sağladığımıza inanıyoruz. Yine bu dönemde, Birliğimizden beklentiler ve ihtiyaçlar dahilinde organizasyon yapısını ve personel kadrosunu genişleterek üretkenliğimizi de arttırdık.

Bu doğrultuda; Mart ayında, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Türkiye Yatırım Ajansı resmi destekleri ve TÖDEB iş birliğiyle Dubai’de düzenlenen, Türk Arap Finans Forumu’nda, Arap yatırımcılarla üyelerimizi buluşturduk. Forumun bundan sonraki organizasyonları Bahreyn, Katar ve İstanbul’da olacak.

Azerbaycan Fintek Derneği yöneticileri ile üyelerini de Nisan ayında Türkiye’de ağırladık. Üyelerimiz ile Azeri fintek kuruluşları arasında yapılabilecek iş birlikleri için önemli bir adımı TÖDEB olarak atmış olduk. Türk Cumhuriyetleri ile birlikteliği önemsiyoruz ve Azerbaycan başta olmak üzere Türk Cumhuriyetleri ile fintek etkinlikleri gerçekleştirilmesini TÖDEB’in 2023 ajandasına aldık.

Aynı şekilde Fintek dünyasının en önemli fuarlarından olan Money 20/20 etkinliğinde TÖDEB organizasyonu ile ilk kez Türk Pavilyonu kuracak olmanın mutluluğu ve gururunu yaşıyoruz. 6 – 8 Haziran tarihlerinde Amsterdam’da gerçekleşecek olan ve 10.000'den fazla katılımcının yer alacağı Money 20/20 fuarında, üyelerimizin global çapta tanınırlığına doğrudan katkı sunulmuş olacak. Aynı zamanda Pavilyonda yer alacak üyelerimiz vasıtasıyla uluslararası yatırımların ülkemize çekilmesi noktasında da destek sağlayacağız.

Sektörümüzün gelişimi için gerekli olan iş birliği, yenilikçilik ve sorumluluk bilinci ile bir arada çalışmaya devam edeceğiz. TÖDEB olarak sizlerin desteğiyle, sektörümüz öncü konumunu koruyacak ve ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasına katkımız kesintisiz sürecektir” dedi.

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Murat Zaman: Türkiye'de hızla gelişen fintek ekosisteminde 700’ün üzerinde şirket bulunuyor

Murat Zaman, TÖDEB 4. Olağan Kurulu’nda yaptığı konuşmada, Hazine ve Maliye Bakanı Doç. Dr. Nureddin Nebati'nin de bugün toplantıya katılmayı planladığını ancak yoğun seçim çalışmalarından dolayı iştirak edemediğini dile getirdi.

Start-up ekosistemi içerisinde çok başarılı olan ülkemizin, yatırım ekosistemi olarak Avrupa’da 10. sırada, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinde 3. sırada yer aldığını anlatan Zaman”

Ülkemizdeki fintek ekosistemi 2022 yılında 89 milyon dolar yatırım almış ve diğer yıllara bakıldığında önemli bir gelişme göstermiştir. Ancak bu sektörle ilgili verebileceğimiz en önemli haber, fintek şirketlerinin hayatta kalma oranının yaklaşık 94,93’e ulaşmasıdır. Bu yönden bakıldığında fintek ekosistemimizin ne kadar başarılı ve nitelikli olduğu görülmektedir." dedi.

Bu hususlar çerçevesinde bakanlığın da yüksek farkındalıkla sektörün her türlü ihtiyacına cevap verecek şekilde çalışmalarını yürüttüğünü anlatan Zaman, "Bakanlığımızın görev alanında bulunan sektörlerde yapılan tüm faaliyetlerin uluslararası alanda en üst sınıfta yer alması ve lokomotif niteliğine bürünmesi vizyonu, bu sektör için de geçerlidir. Bu vizyon doğrultusunda bu sektör için adımlarımızı atmakta ve çalışmalarımızı yürütmekteyiz. Bu kapsamda yaptığımız bir çalışmayı ve attığımız önemli bir adımı sizinle burada, bugün paylaşmak istiyorum Sayın Bakanımız Nureddin Nebati tarafından duyurulmasını planladığımız ancak yoğun programı nedeniyle son dakikada yapılan değişiklikle aranızda olamayışından dolayı duyurulması bana kısmet olan bu önemli projeyi sizinle paylaşmak istiyorum. Bu da, 'TÖDEB Fintek Çırağı Programı'dır." açıklamasında bulundu.

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Murat Zaman: TÖDEB Fintek Çırağı Projesi ile kamu, özel sektör ve üniversite iş birliği ile önemli adım atılmıştır

Bu projenin stratejik niteliğe sahip amaçlarından birinin, fintek sektöründe Türkiye ve dünyada da yaşanan yetişmiş personel eksikliğini Türkiye açısından gidermek olduğunu vurgulayan Murat Zaman, şunları kaydetti:

"Bilindiği üzere, yetenek eksikliğinin en çok yaşandığı sektörlerden biri olan fintek sektörünün ve bağlantılı tüm sektörlerin ihtiyacı olan insan kaynağının karşılanması ülkemiz için stratejik bir hale gelmiştir. Bu doğrultuda TÖDEB Fintek Çırağı Projesi ile kamu, özel sektör ve üniversite iş birliği ile önemli bir adım atılmıştır. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Marmara Üniversitesi ve Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği (TÖDEB) iş birliği ile gerçekleştirilecek bu programla, finansal teknolojiler ile doğrudan ya da dolaylı ürün ve hizmetler sunan kuruluşların, yetişmiş eleman ihtiyacını doğrudan karşılayacak insan kaynağının meydana getirilmesi hedeflenmektedir.

Bu program, fintek alanında yeni yeteneklerin yetiştirilmesini odağına almasıyla, başarısını programdan mezun olan yeteneklerin 6-12 aylık periyotlarda işe yerleşimini ölçmesiyle ve sektörün ihtiyaçlarını göz önüne alan nitelikli eğitim içerikleri ve eğitim süreçleri ile kurgulanmasıyla farklı bir nitelik taşımaktadır. Ayrıca bu programda; eğitimin tüm aşamalarında alanında uzman kamu ve özel sektör kurumları iş birliği ile farklı bir yapı kurulacak ve büyük bir açık kapatılacaktır. Aynı zamanda bu program, ülkemizde binlerce gencin ilgi duydukları alanda akademik olarak da uzmanlaşmasına ve istihdamına katkı sağlayacaktır. Bu sayede binlerce gencimiz hem yetiştirilecek hem de '1 Milyon İstihdam' projemize katkı sağlayacak şekilde istihdam edilecektir” ifadelerini kullandı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkan Yardımcısı Muhammet Erişen: Bankaların toplam finans piyasasındaki pazar payı 90'lar seviyesinde

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkan Yardımcısı Muhammet Erişen ise Türkiye'de bankacılık ağırlıklı bir finansal sektör bulunduğunu hatırlatarak, "Bankaların toplam finans piyasasındaki pazar payı 90'lar seviyesindedir. Ancak banka dışı finansal kuruluşlarımızın ekonomimizde özel bir yeri bulunmaktadır. Özellikle ödeme ve elektronik para kuruluşları yeni, yüksek teknolojiye dayanan ve ticaret hayatını kolaylaştıran bir fonksiyona sahiptir. Bu anlamda ödeme ve elektronik para sektörü, bankacılık, sigortacılık ve sermaye piyasası faaliyetlerini yürüten kuruluşları destekleyen diğer finansal faaliyetleri tamamlayan bir rol üstlenmektedir." şeklinde konuştu.

Dijitalleşmenin her alanda ön plana çıktığı bu günlerde söz konusu kuruluşların giderek artan şekilde finansal piyasalara ve ekonomiye katkı sağlayacaklarını düşündüklerini ifade eden Erişen, şunları kaydetti:

"Finansal kuruluşlar bir taraftan ekonomik büyüme için gereken fon kaynağı sağlarken diğer taraftan ödeme ve aracılık hizmetleri ile reel sektöre faaliyetlerinde hız ve esneklik sağlamaktadır. Finansal sektör bu özelliği inovatif yapısından nitelikli insan kaynağından ve sektör olarak birlikte hareket edebilme yeteneğinden almaktadır. Bunu sağlayan da bugün burada bir araya gelmemize vesile olan TÖDEB gibi meslek birliklerimizdir. Konuyla ilgili olarak birlik üyesi kuruluşların bilgilendirilmesi ve gerekli altyapı çalışmalarının yapılması konusunda TÖDEB ve diğer meslek birliklerimize önemli görevler düştüğünü hatırlatmak istiyorum. Sözlerime son verirken ödeme ve elektronik para kuruluşlarını aynı çatı altında toplayan Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği'nin kuruluşunu izleyen dönemde gerçekleştirdiği başarılı çalışmalarının artarak devam etmesi temennileriyle bugünkü olağan genel kurullarının ülkemiz ve sektörümüz açısından hayırlara vesile olmasını ve başta birlik olmak üzere tüm sektörün başarılarının katlanarak büyümesini temenni ediyorum”

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Ödeme Sistemleri ve Finansal Teknolojiler Genel Müdürü Serdar Murat Öztaner: “TR Karekod” sistemi yabancı turistlerin ödemelerini yapabileceği noktaya geldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Ödeme Sistemleri ve Finansal Teknolojiler Genel Müdürü Serdar Murat Öztaner de "TR Karekod" sisteminin yüzde 80'lik oranda yaygınlaştığını aktararak, "Yabancı turistlerin ödemelerini yapabileceği bir noktaya geldi. Hazirandan itibaren bunu göreceğiz hep birlikte. Siper, Karekod Yönlendirme Sistemi (KYS), iş yeri kayıt sistemi, bunların hepsi 1,5- 2 senelik süre içerisinde ciddi altyapı projeler olarak getirildi. Çünkü altyapıyı getirmeden yenilikçi üst katmandaki yenilikçi teknolojileri sizlerin geliştirmeniz mümkün değil. Biz altyapıyı kurup düzenlemelerle pekiştirip olabildiğince sizlere bu organı sunmaya gayret ettik." ifadelerini kullandı.

TÖDEB “Fintek Çırağı Programı”ile gençlere kariyer gelişim fırsatı sağlayacak

Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği - TÖDEB, öğrenme ve gelişmeye yatırım yapan bir model sunarak nitelikli insan kaynağı talebini ülke gençlerinin potansiyeli ile buluşturuyor. TÖDEB, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Marmara Üniversitesi iş birliği ile Fintek Çırağı Programı’nı hayata geçiriyor. Cumhuriyet’in 100. yılı vesilesi ile ilk yıl 100 genci kabul etmeyi hedefleyen TÖDEB, Fintek Çırağı Programı kapsamında sektörün insan kaynağı gereksinimlerinden yola çıkarak tasarladığı bir müfredat sunacak.



Bir akademik yıla yayılacak ve 28 haftadan oluşacak programın ilk yarısında, mevzuat ve bilgi teknolojileri temelli dersler ile geliştirilmiş bir müfredat izlenecek. Dersler hibrit (hem sınıf içi hem de çevrim içi) olarak uygulanacak ve Marmara Üniversitesi akademisyenleri liderliğinde gerçekleştirilecek.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kurt “Fintek Çırağı Programı ile gençlere çok önemli fırsatlar tanınacak. Bu Fintek Çırağı Programı iş birliği kapsamında olduğumuz için çok mutluyuz. Üniversite olarak çok önemli çalışmalar yapıldı. Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Nureddin Nebati’ye çok teşekkür ediyorum, başından sonuna kadar kendisi projeyi bizzat takip etti ve toplantılarımıza katıldı.

Marmara Üniversitesi biliyorsunuz araştırma üniversitesi. Fintek alanında da finansal bilimler fakültesi, iktisat fakültesi, işletme fakültesi, bankacılık ve sigortacılık enstitüsü, islam finansı ve ekonomisi enstitüsü gibi alanıyla ilgili birçok uzman, yetkin hocaları barındırmakta. İnşallah bu programın sürdürülebilir bir şekilde devam etmesi biz üniversite olarak tüm katkıyı vereceğimizi ifade etmek isterim” diyerek sözlerini tamamladı.

TÖDEB hakkında

Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği (TÖDEB), 2020 yılında Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun hükümlerine göre kurulmuştur. Tüzel kişiliği haiz kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu olan TÖDEB ‘in; 2023 yılı itibariyle, 29’u ödeme kuruluşu, 46’sı elektronik para kuruluşu olmak üzere toplamda 75 üyesi bulunmaktadır. Birliğin yönetim merkezi İstanbul'dadır.