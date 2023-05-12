HABER: DİNÇER KARACALAR

Ankara’nın Gölbaşı ilçesi İncek bölgesinde, Solo Holding ve RD İnşaat’ın iş birliğinde 20 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirilen, toplam 24 bin metre kare alana inşa edilen toplam 366 daireden oluşan ‘Solo Blue’ projesinin lansmanı gerçekleştirildi. Lansmana, Solo Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Cengiz, RD İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Rahmi Danışman, sunucu ve oyuncu Ebru Destan ve oyuncu Wilma Elles ile çok sayıda iş ve sanat dünyasından katılım gerçekleşti. Sunucu ve oyuncu Ebru Destan ile oyuncu Wilma Elles örnek daireyi inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Ebru Destan, “Daireyi gezdiğim zaman sanki bir villa geziyormuşum gibi hissettim. Yüksek tavan, yere kadar camlar ve depolama alanları ile çok kullanışlı bir konut projesi. Sosyal tesislerinin fazla oluşu çocuklu aileler için iyi bir avantaj. Böyle sağlam konutların yapılıyor olması bence çok güzel” dedi. Wilma Elles ise, “Türkiye’de güvenilir ve iyi inşaat şirketlerinin olması önemli olan. Çok ihtiyacımız var. İnşaatta kullanılan malzemeler çok iyi seçilmiş ve Solo Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Cengiz beyin eşi de projenin mimarı çok güzel tasarım yapmış. Özellikle İncek bölgesi gelişen bir bölge,burada yatırım yapmak çok mantıklı” diye konuştu.

‘BU PROJEMİZE AYRI BİR ÖNEM VERİYORUZ’

Solo Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Cengiz, proje ile ilgili yaptığı açıklamada, “Bu bizim Ankara’daki ilk konut projemiz. Sosyal alanlarla donatılmış bir projedir. Projemizde 366 daire vardır. Dairelerin tamamı 4+1 ve 2+1’den oluşmaktadır. 4+1 dairelerimiz 249 metrekare brüt alana, 2+1 dairelerimizde 165 metre kare alana sahip. Gelişmekte olan İncek bölgesinde sıfır deprem riski olan bir projeyi hayata geçirdik. 24 dönüm arsa üzerinde sadece 9 dönümü konut alanından oluşmaktadır. Kalan 21 dönüm sosyal yaşam alanından oluşuyor. 1 yıl sonra evlerin teslimatını yapmayı planlıyoruz. Lansmanımızı gerçekleştirdik. Kampanyalarımızdan yararlanmak üzere vatandaşlarımızı satış ofisimize bekliyoruz. Ankara’daki ilk projemiz o yüzden buraya ayrı bir önem veriyoruz” dedi.

MAYIS 2024 TESLİM EDİLMESİ BEKLENİYOR

16 bin metrekare sosyal alanlara sahip projede, 2+1 ve 4+1 daire tipleri yer alırken açık otoparka da sahip. Spor salonu, spa merkezi, Türk hamamı, çocuk park alanı, havuz, sauna ve sosyal alanlar yer alırken 2024 Mayıs ayında teslim edilmesi bekleniyor.

