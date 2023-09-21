Haber: Mert Osman Erman

Polis, Ariane Lavrilleux'un evini 19 Eylül'de aradı ve daha sonra onu gözaltına aldı.

Lavrilleux'un avukatı, ulusal güvenliği tehlikeye atma soruşturması kapsamında sorgulandığını söyledi.

O, gözaltında bir gece kaldıktan sonra serbest bırakıldı.

Amnesty International'dan Katia Roux, gazetecinin gözaltına alındığı sırada gazeteci için "çok endişeli" olduğunu söylemişti.

"Gazetecinin işini yaparken polis nezaretine alınması, üstelik kamuoyunun ilgisini çeken bilgileri ifşa ettiği için, basın özgürlüğüne ve kaynakların gizliliğine bir tehdit olabilir" dedi.

Lavrilleux, 2021 raporu, Mısır yetkililerinin 2016 ve 2018 yılları arasında Mısır-Libya sınırındaki kaçakçıları bombalamak ve öldürmek için Fransız istihbaratını kullandığını sızdırılmış gizli belgeleri kullanarak iddia etti.

Rapora göre, Fransız kuvvetleri sivillere karşı "en az 19 saldırı" ile ilişkilendirildi.

Rapor, Fransız araştırmacı gazetecilik web sitesi Disclose tarafından yayımlandı.

Disclose, Cumhurbaşkanı François Hollande ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un başkanlıkları altında Fransız yetkililerinin "birçok askeri departmandaki çalışanlar" tarafından sürekli olarak gelişmeler hakkında bilgilendirildiğini ancak endişelerinin göz ardı edildiğini söyledi.

Yayınlandığı sırada Disclose, raporun ulusal güvenlik sırlarını içerdiğini kabul etti, ancak bunları "demokrasinin temel bir ilkesi adına, yani bilgi hakkı" adına paylaştığını söyledi.

" 'sınıflandırılmış bilgi' kavramı, sivillere karşı keyfi infazlar kampanyasını korumak için çağrılamaz" dedi Disclose.

Ayrıca, raporu yayımlayarak "kanunu ihlal riskini bilerek aldığını" söyledi.

Makaleler yayınlandıktan sonra Fransa'nın silahlı kuvvetler bakanlığı "milli savunma sırlarının ihlali" için hukuki bir şikayette bulundu.

Gazeteci Koruma Komitesi (CPJ), Lavrilleux'un gözaltına alınmasını kınadı, tüm suç soruşturmalarının düşürülmesini talep etti ve polisin kaynakları hakkında onu sorgulamaktan kaçınmasını istedi.

"Attila Mong, CPJ'nin Avrupa temsilcisi, "Gazeteciler ulusal savunma ve güvenlik konuları hakkında özgürce rapor verebilmelidir. Gazetecileri gizli kaynakları hakkında sorgulamak, gereksiz baskı altına alır ve savunma konuları hakkında raporlamada soğutucu bir etki yapabilir" dedi.