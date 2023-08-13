Haber: Beyza Betül Cihan

Bir kişi, bir tırı soyma girişiminde bulundu ancak planı ters tepti ve trajik bir sonuçla sonuçlandı. Hırsız, tırın altında kalarak kilometrelerce sürüklendi.

Olayın seyri, tır sürücüsünün durumu fark etmemesiyle başladı. Hırsız, tırın altına girdi ve tırı soymaya çalıştı. Ancak tır sürücüsü, durumu anlamadan aracı sürmeye devam etti. Bu nedenle hırsız, tırın altında kilometrelerce sürüklendi.

Güvenlik güçleri olaya müdahale ederek tırı durdurdu ve sürücüyü ifadesini almak üzere gözaltına aldı. Sağlık ekipleri ise hırsızın hayatını kaybettiğini tespit etti. Görgü tanıkları, hayatını kaybeden hırsızın tırı soymak için girişimde bulunduğunu belirtti. Tır sürücüsünün ise kaçmaya çalıştığını ancak hırsızın düşüp aracın altında kaldığını fark etmediği için trajik olayın yaşandığını aktardı.

Trafikte seyreden diğer vatandaşlar ise olayın anlarını cep telefonu kameralarıyla kaydetti. Bu görüntüler, sosyal medyada geniş şekilde paylaşıldı ve olayın vahameti bir kez daha gözler önüne serildi.