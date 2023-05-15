İSTANBUL- Sayısız film ve dizi projesinde yer alan usta oyuncu Mehmet Aslantuğ, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş'ın teklifiyle milletvekili adayı olmuştu. Sandıkların açılmasıyla Muğla birinci sıradan milletvekili adayı olan oyuncunun TBMM'ye giremediği belli oldu. Milletvekillik hayali suya düşen usta oyuncu, sessizliğini bozdu.

"GÖNLÜNÜ PUSULASINI AÇAN HERKESE BİN SELAM"

Instagram hesabından sonuçların ardından bir paylaşım yapan Mehmet Aslantuğ, şu ifadeleri kullandı: "Kendimize açıklayacak kelimelerimiz yoksa eğer, hayatı anlamak da zorlaşıyor. Önemli olmaya değil, değerli olmaya dair yolculuk içindeyiz. Bir sınırı/sonu da yok elbette. Sanatın siperliğine itirazım vardı, gereğini yapmaya çalıştım. An itibarıyla da "Sanatta kendini değil, kendinde sanatı sevmeye çalışanlarla bu ömrü tamamlarım. Gönlünü, pusulasını açan herkese, tanıdığı sevdiği yerden bin selam olsun."

HABER: MERVE ELÇİ