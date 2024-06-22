Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, son zamanlarda alkol sorunu ve TikTok üzerinden yaptığı yayınlarla gündeme gelmişti. Ancak geçtiğimiz günlerde alkol ve sigarayı bıraktığını açıkladı ve bu konuda takipçilerine bilgi verdi.

Alkol sorunları yüzünden zor günler geçiren Serdar Ortaç, bir süredir sahnede sarhoş çıkması ve bu durumun eleştirilmesiyle karşı karşıya kalmıştı. Hayranlarından gelen tepkiler üzerine alkol ve sigarayı bıraktığını duyurdu. TikTok hesabının kapatılmasının ardından Instagram üzerinden açıklama yapan Ortaç, bu duruma tepki gösterdi ve 23 gündür sigara içmediğini belirtti.

Ortaç, Instagram'dan yaptığı açıklamada, TikTok hesabının kapatılmasını "sanki namus suçu işlemişim gibi" gördüğünü ifade etti. Ayrıca alkolsüz ve sigarasız bir yaşama başladığını vurgulayarak, "35 sene her gece içtiğim viskiyi bir gecede bıraktım" dedi.

Hayranlarından birinin maddi zorlukları aşması için emlak işi yapması önerisine ise Ortaç, kafasının buna uygun olmadığını söyledi. Kendisinin müzik üzerine yoğunlaşmış bir sanatçı olduğunu ve emlak işleriyle uğraşamayacağını ifade etti.

Serdar Ortaç'ın bu açıklamaları, hayranları ve kamuoyu tarafından büyük ilgiyle karşılandı ve destek gördü.