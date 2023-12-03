Bir Indiana eyalet mahkemesi, popüler kısa video uygulamasına karşı açılan bir davayı reddederken, federal bir hakim de Montana eyaletinin uygulamayı yasaklamayı amaçlayan bir yasayı engelledi.

Her iki dava da henüz sonuçlanmış değil, ancak mahkemelerin erken aşamadaki kararları, TikTok'un sıcak bir politik konuyla en temel Amerikan yasalarının karşı karşıya geldiği durumda, politikanın kaybettiğini gösteriyor.

Her iki durumda da, TikTok'a yönelik baskı girişimleri, bunların Birinci Anayasa'ya uyup uymadığı veya mahkemenin konuyla ilgili yargı yetkisi olup olmadığı gibi temel denetimleri geçemedi, Perşembe günkü kararlara göre.

Mahkemelerin verdiği bu kararlar, devletlerin TikTok'u düzenlemeye yönelik çabalarının "açıkça ötekileştirici ve politik tiyatro için tasarlanmış" olduğunu gösteriyor, dedi Santa Clara Üniversitesi Hukuk Profesörü Eric Goldman.

Her iki dava da TikTok'un Çin ile bağlantıları nedeniyle duyulan endişeleri yansıtıyordu. Ancak bu mahkeme kararları, devletlerin TikTok'u nasıl düzenleyebilecekleri konusunda önemli sınırlamalar getirerek politika yapıcıların şirketi hem Çin bağlantıları hem de uygulamaya yönelik yüksek sesli kamu eleştirisi üzerinden hedeflemelerini kısıtlıyor.

*İlk Zafer: Indiana Mahkemesi TikTok Davasını Reddetti*

Indiana eyaletindeki mahkeme, TikTok'a karşı açılan bir davayı reddederek şirketi rahatlattı. TikTok'a karşı açılan davada, eyalet mahkemesi, TikTok'un tüketici koruma yasalarını ihlal ettiği iddiasıyla uygulamaya karşı para cezaları ve kısıtlamalar talep ediliyordu. Ancak mahkeme, TikTok'un iş uygulamaları hakkında yapılan iddiaların Indiana ile bağlantılı olmadığını ve mahkemenin TikTok üzerinde yargı yetkisine sahip olmadığını belirtti.

Mahkeme, Indiana kullanıcılarının iddia edilen yanıltıcı ifadelere maruz kalmadığını ve TikTok'un özellikle Indiana'yı hedeflemediğini belirterek, devletin davada yeterli bir bağlantı kuramadığını ifade etti. Bu nedenle mahkeme, TikTok karşıtı çabaların, şirketi yargılamak için yeterli bir temele sahip olmadığını belirleyerek davayı reddetti.

İkinci zafer: Montana'da TikTok yasaklanamaz

Montana eyaletindeki bir federal hakim de TikTok'a yönelik bir yasa tasarısını engelledi. Montana eyaleti, TikTok'u eyalet sınırları içinde yasaklayan bir yasa tasarısı olan SB419'u çıkardıktan sonra, TikTok ve içerik oluşturucuları tarafından açılan bir dava dosyasıydı. Ancak hakim, bu yasa tasarısının Montana'nın yasal yetkisini aştığını ve TikTok'u yasaklamanın Birinci Anayasa haklarına müdahale anlamına geldiğini belirtti.

Mahkeme, SB419'un TikTok'u Çin ile olan bağlantıları nedeniyle yasaklamayı hedeflediğini ancak Montana'nın dış politika konularında anayasal yetkisi olmadığını belirtti. TikTok'un kapatılmasının, TikTok'a bağımlı birçok kullanıcının Birinci Anayasa haklarına zarar verdiğini ve bir gelir kaynağını kestiğini belirtti.

Bu mahkeme kararları, TikTok'un eleştirmenlerine karşı hukuki zeminde güç kazandığını gösteriyor ve şirketin ABD'deki varlığını koruma çabalarını destekliyor. Bu zaferler aynı zamanda, TikTok'a yönelik kısıtlama girişimlerinin yasal temellerde karşılaştığı zorlukları ve politika yapıcıların TikTok'a yönelik eleştirilerini yasal bir dayanak üzerine oturtmada yaşadığı zorlukları ortaya koyuyor.