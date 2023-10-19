Haber: Damla Oya Erman

TikTok, Avrupa Birliği'nin (AB) sosyal medya şirketlerini içerik düzenleme yasalarına aykırı düşme riski taşıdığı konusunda uyardığı birkaç gün sonra bu duyuruyu yaptı.

Önlemleri kapsamında TikTok, dünya genelinde "güvenlik profesyonelleri"nin çalışmalarını koordine etmek için bir komuta merkezi kuruyor, grafik ve şiddet içeren içerikleri otomatik olarak tespit edip kaldırmak için kullandığı yazılımı iyileştiriyor ve içeriği denetlemek için daha fazla Arapça ve İbranice konuşan kişi işe alıyor.

TikTok, Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail sivillerine yönelik acımasız saldırısının ardından "topluluğunun güvenliğini ve platformun bütünlüğünü korumaya yardımcı olmak için hemen önemli kaynaklar ve personel seferber ettiğini" söyledi.

Şirket, "şiddeti teşvik etmeye veya nefret ideolojilerini yaymaya yönelik girişimlere tahammül etmediğini" belirtti. "Şiddet içeren ve nefret dolu örgütleri ve bireyleri öven içeriği övmek için sıfır tolerans politikamız bulunuyor" dedi.

Çin'in ByteDance şirketi tarafından sahip olunan firma, Hamas saldırısı sonrasında etkilenen bölgeden daha önce 500 binden fazla videoyu kaldırdığını ve 8 bin canlı videoyu kapattığını belirtti.

Çatışma arttıkça, İsrail, Gazze'ye elektrik, yiyecek, yakıt ve su sağlanmasını engelledi ve bölgeye kara saldırısına hazırlandığını işaret ederken, milyonlarca kişi güncellemeler için sosyal medyaya başvururken, bu sitelerde yanlış bilgilendirmeler yayıldı.

CNN tarafından incelenen ve 300 binden fazla kullanıcı tarafından görüntülenen son bir TikTok videosu, Hamas saldırısının kökenleri hakkında komplo teorilerini ve medya tarafından düzenlendiği yanlış iddiaları içeriyordu.

Geçen hafta, AB, sosyal medya şirketlerine platformlarında "çocukları ve gençleri şiddet içeren içeriklerden ve terörist propagandadan koruma" konusunda daha iyi önlemler alması gerektiğini söyledi.

AB Komiseri Thierry Breton, TikTok'a AB içerik düzenleme kurallarına uyum sağlama konusunda attığı adımları ayrıntılarıyla açıklaması için 24 saat süresi olduğunu belirten bir mektup yazdı. Breton, benzer mektuplarını X, Google ve Instagram ve Facebook'un sahibi olan Meta'ya da gönderdi.