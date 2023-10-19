Haber: Damla Oya Erman

Dünya atmosferindeki uzay enkazının yanması, gezegenin iklimini etkileyebilecek hava kirliliği yarattığını uzun süredir bilim insanları düşünüyordu. Şimdi ise bu kirleticilerin gezegenimizin yükseklerindeki havada varlığını ilk kez tespit etmeyi başardılar.

Yüksek irtifa NASA uçakları, Alaska ve Amerika Birleşik Devletleri anakarası üzerinde ince stratosfer hava katmanının kimyasal bileşimini örneklemek amacıyla uçtu. Bu katman, Dünya'nın ikinci en düşük atmosfer katmanıdır ve yüzeyden yaklaşık 10 ila 50 kilometre (6 ila 30 mil) yukarıya uzanır.

NASA'nın WB-57 ve ER-2 uçakları, araştırmacılara ticari uçakların ulaşamadığı 11.8 mil (19 km) yüksekliklere kadar çıkma olanağı sağladı. Bu yüksek irtifalarda, uçakların burun kısımlarındaki hassas sensörler, Dünya tabanlı hava kirliliği kaynaklarına erişimin olmadığı temiz stratosfer havasında seyreltilmiş kimyasal bileşenleri analiz etti.

Araştırmacılar, örnekleme alınan havada lityum, alüminyum, bakır ve kurşun izleri buldular. Bu kirleticilerin tespit edilen konsantrasyonları, kozmik tozun buharlaşması ve atmosferle karşılaştıklarında meteoritlerin oluşturduğu gibi doğal kaynaklar tarafından oluşturabilecek miktarlardan çok daha yüksekti. Aslında, araştırmacılar, bu kirleticilerin alaşımlarda kullanılan kimyasal bileşen oranlarını yansıttığını belirtti.

Araştırmanın yazarlarından biri olan Dan Cziczo, "Bu insan yapımı malzemeyi, atmosferin bu temiz bölgesinde buluyoruz," dedi. "Ve eğer stratosferde bir şey değişiyorsa - bu atmosferin kararlı bölgesi, bu daha yakından incelenmeyi hak ediyor."

Son yıllarda bilim insanları, roket fırlatmalarının ve uydu yeniden girişlerinin Dünya'nın üst atmosfer katmanlarına olan etkileri konusunda uyarılar yapmaktadır.

Örneğin, alüminyum bazlı alaşımların yanmasının bir ürünü olan alüminyum oksit, ozonu tahrip etme yeteneğiyle bilinir. Tesadüfen, Dünya'nın canlılarına zararlı ultraviyole (UV) ışınlarından koruyan ozon tabakası, bu kirleticilerin bulunduğu stratosferde bulunur. Ozon tabakası, buza yol açan maddelerin daha önce buzdolaplarında ve spreylerde kullanılmasının yol açtığı tahribattan yeni yeni iyileşmeye başladı ve uzay enkazının neden olabileceği kirlilik iyileşme sürecini geri alabilir.

Buna ek olarak, alüminyum oksit partikülleri Dünya'nın albedo'sunu değiştirebilir; bu, ışığı yansıtma yeteneği anlamına gelir. Kanada'daki British Columbia Üniversitesi'nden astronomi ve astrofizik yardımcı doçent Aaron Boley, daha önce Space.com'a verdiği bir röportajda, stratosferdeki alüminyum oksitlerin fazla yoğunluğunun stratosferdeki sıcaklık değişikliklerine yol açabileceğini ve bu da sırasıyla Dünya'nın iklimi için beklenmeyen sonuçlara neden olabileceğini söyledi.

Sorun, yüksek irtifada dağılmış parçacıkların muhtemelen asla Dünya'ya düşmeyeceği gerçeğidir, uyardığı gibi Boley, bu da konsantrasyonlarının zaman içinde sadece artacağı anlamına gelir.

Mega konstellasyonların yani SpaceX'in Starlink gibi büyük uydu sistemlerinin yükselmesi, son yıllarda yörüngeye fırlatılan uydu sayısında keskin bir artışa neden oldu. Bu uydu ların çoğu görevlerinin sonunda Dünya'ya geri düşmek ve atmosferde yanmak üzere tasarlanmıştır. Önümüzdeki on yıl boyunca onlarca hatta yüzlerce uydu fırlatılabilir ve bu da uydu yeniden girişlerinin ve dolayısıyla atmosferin üst katmanlarında yanmalarıyla oluşan kimyasalların konsantrasyonlarında keskin bir artışa yol açar.

Cziczo, "Uyumun atmosferdeki değişiklikleri incelemek ve anlamak zor olabilir," dedi. "Ancak bu araştırma bize gezegenin insan varlığının ve insan uzay uçuşunun gezegen üzerindeki etkisinin ciddi olabileceğini gösteriyor, belki de şimdiye kadar düşündüğümüzden daha ciddi. Gezegenimizi anlamak, şu anda bulunan en acil araştırma önceliklerinden biridir."