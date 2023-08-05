Haber: Mert Osman Erman

Saqib Hussain ve Hashim Ijazuddin, her ikisi de 21 yaşında, Şubat 2022'de Leicester yakınlarında araçları "iki parçaya ayrıldığında" öldü.

Jüriye göre, Bay Hussain, birlikte olduğu Ansreen Bukhari ile yaşadığı ilişkiyi açığa çıkarmakla tehdit ettiğinde meydana geldi.

46 yaşındaki Bayan Bukhari ve etkileyici kızı Mahek Bukhari, 28 saatlik müzakerelerin ardından suçlu bulundu.

TikTok etkileyicisi 24 yaşındaki Bayan Bukhari ve annesi, Stoke-on-Trent'teki Tunstall'dan ikisi de gözyaşlarına boğuldu, jürinin kararları okunduğunda.

Dava sırasında, Bay Hussain'in uzun süreli ilişkiyi açığa çıkarmak için cinsel içerikli malzeme kullanma tehdidinde bulunduğunu duyan Leicester Tacir Mahkemesi'ndeki jüri, çarpışmadan önceki anlarda yaptığı panik içinde 999 aramasını dinledi.

Jüriler, ayrıca diğer sanıklar Rekhan Karwan ve Raees Jamal'ın da cinayetleri işlediklerine karar verdiler. 23 yaşındaki Birminghamlı Natasha Akhtar, 28 yaşındaki Ameer Jamal ve 23 yaşındaki Leicesterlı Sanaf Gulamustafa, cinayetten beraat edildi ancak adam öldürmeden suçlu bulundu.

Aynı dava kapsamında, 21 yaşındaki Leicesterlı Mohammed Patel, adam öldürme veya adam öldürme suçundan suçlu bulunmadı. 129.000 takipçisi olan TikTok'ta moda ve güzellik hakkında gönderiler yapan Mahek Bukhari, öldüğü gece Bay Hussain için "bir tuzak kurdu", üç aylık yeniden yargılama sırasında duyuldu.

Davacılar Bay Hussain'in Oxfordshire'dan Banbury'den, ilişkileri sırasında sevgilisini götürdüğü için harcadığını iddia ettiği 3.000 sterlini geri alacağı vaadiyle Bukhari'larla buluşmaya "cezbettiğini" söylediler.

Bunun yerine, Bay Hussain ve Bay Ijazuddin, Leicester'daki Hamilton'daki bir Tesco otoparkında buluşma yaptığı sırada "bir iyilik" olarak arkadaşını getiren Bay Ijazuddin, iki otomobil tarafından pusuya düşürüldü ve ardından kovalandı.

Mahkeme, Bay Ijazuddin'in aracının A46'daki Six Hills kavşağında bir ağaca çarpmasının ardından ikiye bölündüğünü ve yangın çıkardığını söyledi, 11 Şubat 2022'nin erken saatlerinde oldu.

Karwan, 29 yaşındaki Leicesterlı, ve Jamal, 23 yaşındaki Loughborough'lu, kurbanları takip etmek için kullanılan araçları sürüyordu. Ölümünden sadece anlar önce ön koltuk yolcusu Bay Hussain tarafından yapılan 999 aramasında, kapüşonlu saldırganların iki kovalayan araç tarafından "arabadan sürüldüğünü" söylediği duyuldu.

Ses kaydında, üzüntülü Bay Hussain "Arkamdan adamlar var, üstlerinde kapüşonlar var... beni yoldan çıkarmaya çalışıyorlar... beni öldürmeye çalışıyorlar, öleceğim... lütfen beyefendi, sadece yardıma ihtiyacım var. Arabanın arkasına vuruyorlar, çok hızlı... lütfen yalvarıyorum. Öleceğim."

Bir çığlık, çağrı aniden sona ermeden önce duyuldu. Mahkum sanıkları gözaltına almadan önce yargıç Timothy Spencer KC, "Cümlenin çok ciddi olacağını biliyorsunuz." Cezalandırma 1 Eylül'de yapılacak.

Kararların ardından Bay Hussain'in ailesi, "sevgi dolu genç bir adam" olduğunu ve "nazik, şefkatli, iyi huylu ve sağduyulu" olduğunu söyledi.

Sevdikleri, "bu anlamsız eylemle paramparça olduklarını" söyledi ve kayıplarının büyüklüğüyle hala başa çıkmaya çalıştıklarını söyledi.

Bir açıklamada, "Saqib'in ölümü, sadece ailesine değil, onu tanıyan birçok insana da çok fazla üzüntü getirdi.

"Sağlayıcılarımızın sonsuz huzuru bulduğuna ve onunla birlikte geçtiğimizde tekrar onunla olabileceğimize inanıyoruz.

"Ayrıca hiçbir ailenin deneyimimizi yaşamaması için dua ediyoruz." Bay Ijazuddin'in akrabaları, ailesinin "süperstar" ı olduğunu ve ölümünden sonra dünyalarının "yıkıldığını" söyledi.

Bir açıklamada, "Hashim'i tanıyan herkes onu sevdi. Onun ölümü, sadece ailemiz için değil, aynı zamanda tüm topluluğumuz için de büyük bir kayıptır.

"Hashim herkes için her şeyi yapardı, her zaman gülümseyen, içeriden ve dışarıda güzel bir adamdı.

"Eğer birine yardım etmeye ihtiyaç duyarlarsa tereddüt etmeyecek kadar bakımlıydı ve çok nazik bir kalbe sahipti.

"O trajik günde, sadece arkadaşına yardım ediyordu ve bu da onun ölümüne neden oldu.

"Hashim'i bu kadar genç yaşta kaybetmek kadar, onu nasıl kaybettiğimiz de son derece acı vericiydi."

Kararların ardından Leicestershire Polisi'nden Det Insp Mark Parish, "Bu, sonunda iki adamın hayatına mal olan acımasız ve soğuk kanlı bir saldırıydı.

Bay Hussain ve Bay Ijazuddin'i kurduktan, yüksek hızda takip ettikten ve sonunda arabalarını yoldan çıkarıktan sonra, hiçbir sanığın kurbanlara yardım etmeye veya yardım istemeye yönelik herhangi bir girişimde bulunmadığı belirtildi.

Bunun yerine, sürdüler ve ardından çarpışma yerinin hemen yanından geçtiler."