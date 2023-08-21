İSTANBUL- Türkiye İnsan Kaynakları Eğitim ve Sağlık Vakfı (TİKAV) organizasyonuyla gerçekleştirilen ve Doğu ile Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde öğrenim gören üniversite öğrencilerine fırsat eşitliği sağlamayı amaçlayan Bireysel Gelişim Programı (BGP) yeni dönem mezunlarını verdi.

TİKAV’ın kuruluğu 1999 yılından bu yana uygulanan Bireysel Gelişim Programı kapsamında İstanbul Zeytinburnu Novotel’de gerçekleştirilen mezuniyet töreniyle Elazığ Fırat Üniversitesi’nde öğrenim gören 21 öğrenci mezuniyet sertifikalarını aldı.

Törene TİKAV Onursal Başkanı ve Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, TİKAV Yönetim Kurulu Başkanı Nafiz Turgut, TİKAV Yönetim Kurulu Üyesi Pelin Akın Özalp ve Sultan Yılmaz’ın yanı sıra eğitmenler ve programa destek veren gönüllü mentörler katıldı.

Törende, Elazığ Fırat Üniversitesinden mezun olan bursiyerlere TİKAV Bireysel Gelişim Programı Başarı Belgesi, Uluslararası Gençlik Ödülü Altın Sertifikası ve The Sandwich Method İngilizce Sertifikaları takdim edildi.

“BÜYÜK BİR AİLE OLDUK,

ÇOK MUTLU VE GURURLUYUZ”

Törende konuşan TİKAV Onursal Başkanı ve Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, “Böyle güzel insanların katıldığı, güzel mezunlarımızın ve gayet donanımlı gençlerimizin mezuniyet törenine beni de davet ettiğiniz için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

TİKAV’ın kurulmasının üzerinden 25 yıl geçtiğine değinen Akın, “Kadın, genç ve çocuklar için hayata geçirilen programlar için bütün emekçi arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Vakfı gerçekten çok güzel noktalara getirdiler. 25 senedir hiç durmaksızın, hiç aralıksız bu programı devam ettirmenin gururunu taşıyoruz” dedi.

TİKAV’ın Bireysel Gelişim Programı’ndan mezun olan gençlerin büyük bir ailenin parçası olduğuna dikkat çeken Hamdi Akın, “Bu programdan mezun ettiğimiz gençlerden hala mesajlar alıyorum. 40’lı yaşlara gelenler var, evlendirdiklerimiz var, torunlar var. Dolayısıyla bu giderek büyüyen bir aileyi temsil ediyor artık ve bundan çok gururluyuz, çok onurluyuz” diye konuştu.

6 Şubat Kahramanmaraş depremleri sonrasında bölgeye yönelik yardım faaliyetlerini farklı kollardan devam ettirmeye çalıştıklarına değinen Hamdi Akın, “Çok talihsiz bir dönem yaşadık. Deprem hepimizi derinden yaraladı. Unutamıyoruz ama önümüze bakmak zorundayız. Bu arada elimizden gelen her şeyi yapacağız tabii ki. Biz de TİKAV olarak karınca kararınca, deprem bölgesinden 3 bin öğrencimize mezuniyetlerine kadar yardım olmaya çalışıyoruz. İnşallah ülkemiz bir daha böyle karanlık günlerle karşılaşmaz” ifadelerini kullandı.

HABER: GİZEM ÇAKAL