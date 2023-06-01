Bar

İnşasına 2002'de Karadağ İslam Birliğinin başladığı ve TİKA'nın 2014'te yapımını tamamladığı İslam Kültür Merkezinin Müdürü ve Bar kenti Başimamı Muidin Milaimi, merkezin faaliyetlerini AA muhabirine anlattı.

Kosova'nın Priştine şehrinde, 1971'de dünyaya gelen Milaimi, cami ve kültür merkezinin inşa edildiği alanın yaklaşık 300 yıl önce vefat eden Fatima Omerbasic tarafından vakfedildiğini söyledi.

Milaimi, "Biz, 'merkez cami' olarak adlandırdığımız yapının inşaatına 2002'de başladık. Tam olarak 28 Temmuz 2002'de temel atımını gerçekleştirdik. Merkez cami olarak başlayan fikrimiz, İslam Kültür Merkezi haline dönüştü." dedi.

Bar kenti yerel yönetiminden de bu yolda "yeşil ışık" aldıklarına dikkati çeken Milaimi, bu desteğin kendilerini güçlendirdiğini ifade etti.

"İnşaatı, 2008'de ekonomik sorunlardan ötürü durdurmak zorunda kaldık"

Milaimi, yapının temellerinin atıldığı andan itibaren Karadağ halkı ve diasporasının yardımıyla büyük bir yol katettiklerini ve 2008'de yapının kaba inşaatını tamamladıklarını ancak yaşanan ekonomik sorunlardan ötürü inşaatı durdurmak zorunda kaldıklarını kaydetti.

Farklı ülkelerin büyükelçiliklerine destek için başvurduklarını dile getiren Milaimi, bu süreçte TİKA ile iletişime geçtiklerini ve olumlu dönüş aldıklarını anlattı.

Milaimi, dönemin TİKA'nın Karadağ Koordinatörü Gökçen Kalkan'a destek için teşekkür ederek, "TİKA'nın, bulundukları her yerde eski Osmanlı eserlerini onardığını biliyoruz, Podgorica'daki Mehmet Fatih Medresesi ve İslam Kültür Merkezi de bunun emsallerinden. TİKA, sahip olduğu güç ve kudretle bu merkeze maddi açıdan da destek ve yardım sağladı." diye konuştu.

"TİKA, cami ve merkezin yapımında en büyük rolü üstlendi"

TİKA'nın cami ve merkezin yapımında "en büyük rolü" üstlendiğini kaydeden Milaimi, iç mekanda yapılan ince işlerden, dış cephedeki mermerlere kadar tamamının TİKA'nın üstlendiğini ve bu durum dolayısıyla müteşekkir olduklarını belirtti.

Milaimi, "Bar'daki İslam Kültür Merkezi, 4 bin metrekarelik kullanım alanına sahip. İçinde bulunduğumuz camimiz ise alt ve üst katıyla toplam 600 metrekarelik alana sahip ve normal koşullarda 1200 kişinin, cuma ve bayram namazlarında ya da turistlerin bulunduğu günler gibi daha kalabalık olduğu zamanlarda ise 1500 kişinin ibadet etmesine olanak sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Kompleksin alt katında bir konferans salonu olduğu bilgisini paylaşan Milaimi, bunun yanı sıra merkez bünyesinde ofislerin, Türkçe, İngilizce ve Arapça dil kurslarının düzenlendiği sınıflar, kreş, kütüphane ve misafirhaneler ile bir de restoranın bulunduğunu ifade etti.

Milaimi, TİKA'nın yardımlarıyla tamamlanan merkezin her bir metrekaresinin kullanışlı ve yerel halka hizmet edecek şekilde hazırlandığının altını çizdi.

Selimiye Camisi ve İslam Kültür Merkezi

Yapımına 2002'de başlanan Selimiye Camisi ve İslam Kültür Merkezi'nin inşası, finansal sıkıntılar nedeniyle uzun süre tamamlanamadı. TİKA, 2013'te cami ve İslam kültür merkezinin inşasını devralarak 2014'te hizmete açılacak hale getirdi.

AA