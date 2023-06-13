ANKARA AA- Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve TRT iş birliğinde Balkanlar'daki 7 ülkeden 24 gazeteciye "İleri Seviye Yeni Medya Habercilik Eğitimi" verildi.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, TİKA ve TRT, dost ve kardeş coğrafyalarda nitelikli insan kaynağının artırılmasına yönelik projeler gerçekleştirmeye devam ediyor.

TRT Ankara stüdyolarında verilen "Yeni Medya Habercilik İleri Seviye Eğitim" programına Arnavutluk, Bosna Hersek, Hırvatistan, Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya ve Sırbistan’dan 24 gazeteci katıldı.

Yeni Medya Habercilik Temel Seviye Eğitimi'ni 2022'de bölgede verilen 4 ayrı eğitimle tamamlayan gazeteciler, bu kez uygulamalı eğitimler için Türkiye'ye geldi.

Eğitim kapsamında kamerada görsel dil oluşturmanın temelleri, dijital medya ve tasarım, sosyal medya için video üretimi ve dijital medya yönetimi ve raporlama gibi alanlarda ders ve atölye çalışmaları yapıldı.

Bir haftalık eğitimin ardından sertifika töreni düzenlendi.

Sertifika töreninde konuşan TİKA Dış ilişkiler ve Ortaklıklar Dairesi Başkanı Uğur Tanyeli, "Başkanlığımızca en çok proje yaptığımız bölgelerden biri, Balkanlar. Bu, bölgeye verdiğimiz önemin bir göstergesidir. Bu kapsamda insan kaynağının geliştirilmesini ve tecrübe paylaşımını önemsiyoruz." ifadesini kullandı.

TRT Eğitim Daire Başkan Yardımcısı Ubeydullah Yener de medya sektörünün çok hızlı dijitalleştiğine dikkati çekerek "Umarım bu eğitim sayesinde sizler de dijital dünyada daha etkili içerikler üretirsiniz." dedi.

TİKA ve TRT iş birliğinde düzenlenen medya eğitimlerinin gelecek dönemde farklı bölgelerden gazeteciler için devam etmesi planlanıyor.