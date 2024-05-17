Kırgızistan Hükümeti Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Edil Baysalov, ülkeyi ziyaret eden TİKA Başkanı Kayalar ile görüştü.

Baysalov, Türkiye'nin Kırgızistan'ın stratejik partneri olduğunu belirterek, "TİKA, Kırgızistan'da yıllar süren işbirliği kapsamında sağlık, eğitim, kültür, sosyal ve diğer alanlarda önemli projelere imza attı." dedi.

Kırgızistan ile TİKA arasında etkileşimin daha da güçlenmesi gerektiğini dile getiren Baysalov, TİKA'nın Kırgızistan'daki projelerinin ülkenin sosyo-ekonomik kalkınmasına katkı sağlayacağına inandığını ifade etti.

Kendisine gösterilen misafirperverlik için teşekkür eden Kayalar, işbirliğinin daha da geliştirilmesinin ve güçlendirilmesinin önemini vurguladı.

Kırgızistan'a "Mobil Basınç Odası" desteği

TİKA tarafından sağlanan Mobil Basınç Odası, Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığı binası önünde düzenlenen törenle yetkililere teslim edildi.

Törene, Kırgızistan Acil Durumlar Bakanı Boobek Ajikeyev, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan, TİKA Başkanı Kayalar ve TİKA Bişkek Program Koordinatörü Mehmet Bodur'un yanı sıra bakanlık personeli katıldı.

Ajikeyev, törende yaptığı konuşmada, TİKA'nın bakanlığı için Türkiye'den getirerek teslim ettiği Mobil Basınç Odasının hastalıkların tedavisi için hayati önem taşıdığını söyledi.

Türkiye'nin dostluğun ve dayanışmanın en güzel örneğini sergilediğini vurgulayan Ajikeyev, Mobil Basınç Odasının sağlamasında emeği geçen TİKA Başkanı Kayalar'a teşekkür etti.

Kayalar da, Kırgızistan'da sağlık, eğitim, ekonomi, kültürün yanı sıra pek çok alanda önemli projeler gerçekleştirdiklerini belirterek, proje ile Acil Durumlar Bakanlığı bünyesindeki dalış hizmet biriminin teknik altyapı imkanlarının geliştirildiğini kaydetti.