İstanbul

Türk Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği tarafından, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) ev sahipliğinde düzenlenen Türk Dünyası İş Forumu, Türk Devletleri Teşkilatı'nı (TDT) oluşturan üye ve gözlemci ülkelerin ekonomi ve ticaretten sorumlu bakanları ve bakan yardımcıları ile iş dünyasının katılımıyla İstanbul'da gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Bakan Bolat, TDT bünyesinde, ortak tarih ve kültür ile dostluk ve kardeşlik temelinde yürüttükleri ilişkileri ve iş birliğini her geçen gün geliştirmeye devam ettiklerini söyledi.

Küresel düzeyde yaşanan savaş ve çatışmalar, Kovid-19, iklim değişikliği ve son dönemde artan doğal afetlerin ortaya çıkardığı zor bir yüzyılın ilk çeyreğini geride bırakacaklarını dile getiren Bolat, Fas'taki depremde ve Libya'daki sel felaketinde hayatını kaybedenler için Allah'tan rahmet diledi.

Bolat, yaşadıkları bu tecrübelerin, küresel sorunlarla baş etmede iş birliklerinin önemini ortaya koyduğunu kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türk Devletleri Teşkilatı, bu konjonktürde ortaya koyduğu vizyon, projeler ve faaliyetlerle artık önemli bir güç merkezi haline gelmiştir. Üyelerinin kaynakları, güçleri ve vizyonları ile dünyadaki gıda ve enerji krizleri ile baş etmede, jeostratejik konumlarıyla dünyanın en önemli lojistik kanalları üzerinde bulunma noktasında artık Türk Devleti Teşkilatı kilit bir öneme sahiptir. Biz kardeş ülkeler bir arada ortaklık temelinde güç birliğimizi, iş birliğimizi, dayanışmamızı ve entegrasyonumuzu güçlendireceğiz ve artıracağız."

"TURANSEZ, ülkelerimiz arasındaki ticarete olumlu katkılar sunacak"

Bakan Bolat, TDT üye ve gözlemci ülkeler arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi noktasında ilgili devlet başkanlarının kararlılığına işaret ederek, TDT'nin iş birliğini artırmak için mükemmel bir platform sunduğunu söyledi.

Dijital Ekonomi Ortaklık Anlaşması'nın (DEPA) kasım ayındaki Liderler Zirvesi'nde imzaya hazır hale getirileceğini kaydeden Bolat, şu bilgileri verdi:

"Böylece dijitalleşen dünyanın gerekliliklerine uygun, ticari faaliyet yürütmemize önemli katkı sunulacaktır. Öte yandan, Liderler Zirvesi'nin akabinde Sayın Cumhurbaşkanlarımız tarafından Kazakistan'ın Türkistan şehrinde kurulan 'TURANSEZ Özel Ekonomi Bölgesi'nin açılışı da yapılacaktır. Endüstri bölgeleri konusunda atılan en önemli adımlardan biri olan TURANSEZ, ülkelerimiz arasındaki ticarete olumlu katkılar sunacaktır."

Bolat, TDT üye ve gözlemci ülkeler arasındaki mal ve hizmet ticaretinin ve karşılıklı yatırımların artırılması noktasındaki çalışmalardan bahsederek, bu faaliyetleri etkin bir şekilde yürütmeye devam edeceklerini söyledi.

"TDT, dünya ekonomisinde önemli bir güce sahip"

Ticaret Bakanı Bolat, TDT olarak, 170 milyonu aşan genç nüfus, 1,5 trilyon doları aşan milli gelir, 1,2 trilyona yaklaşan toplam ticaret hacmi ile dünya ekonomisinde önemli bir güce sahip olduklarının altını çizdi.

"TDT ailemiz, yeni ülkelerin katılımıyla birlikte genişlemekte ve güçlenmektedir." diyen Bolat, Macaristan ve Türkmenistan'dan sonra KKTC'nin de geçen sene gözlemci üye olmasının teşkilatı güçlendirdiğini söyledi.

Bolat, "Ticaretin artması en öncelikli konumuz. Özellikle, küresel ticaretin yavaşladığı, büyümenin geçen yılki yüzde 5,2 seviyesinden, 2023 yılında yüzde 2 veya altına düştüğü uluslararası ticaret ortamında bizlerin hükümet olarak ve sizlerin iş dünyası olarak ortaya koyacağı iş birliklerinin sinerjisiyle bir atılım dönemi inşa edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Teşkilatın gözlemci üyeler dahil toplam ihracatının 2022'de 537 milyar doları aştığını dile getiren Bolat, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Teşkilatımıza üye ülkelerin 2022 yılında kendi aralarındaki ihracat toplamı ise yaklaşık 33 milyar dolara yükselmiş olup üye ülkelerin dünyaya toplam ihracatlarının yüzde 6'sını oluşturmaktadır. Bölge ülkeleri arasındaki ticaretin gelişimini memnuniyetle karşılamakla beraber, kesinlikle yeterli görmediğimizi belirtmek istiyoruz. Bu rakamları daha yükseklere çıkarma noktasında bakan arkadaşlarımızla bu sabah konuştuk, tartıştık. Teşkilat üyeleri arasındaki ihracatın toplam ihracatlarından aldığı payı 2030 yılına kadar en az yüzde 10'a yükseltme konusunda önemli bir hedef belirledik."

"Ekonomik ilişkilerimizin geliştirilmesi en önemli gündemlerimiz arasında"

Ömer Bolat, bugüne kadar toplam değeri 219 milyar doları aşan yaklaşık 5 bin 500 projeyle bölge ülkelerinin altyapı ve üstyapısının gelişmesine katkı sunduklarını belirterek, "Önümüzdeki dönemde de TDT olarak ticari ve ekonomik ilişkilerimizin geliştirilmesi, firmalarımızın yatırımlarımızın karşılıklı olarak artırılması ve müteahhitlik alanındaki çalışmaların da artırılması en önemli gündemlerimiz arasındadır." diye konuştu.

Orta Koridor başta olmak üzere ticaret yollarının daha etkin kullanılmasını sağladıklarını dile getiren Bolat, jeostratejik konumlarının, güçlerinin ve ortaklıklarının üzerinde yükselen yeni dönemde, lojistik ve enerjide daha güçlü iş birlikleri kurma kararlılığında olduklarını vurguladı.

Bolat, sahip oldukları doğal kaynakların ve gücün esas kaynağı olan beşeri sermaye sayesinde bulundukları coğrafyanın küresel piyasadaki etkinliğini daha da artıracaklarını söyledi.

Küresel risk ve sınamalardan en az etkilenecek bir ekonomik alan tesis edeceklerini kaydeden Bolat, "Bu alanda, ortak köklerimizden, tarihimizden ve değerlerimizden beslenen kadim kardeşliğimizi, liderlerimizin ortaya koyduğu vizyonla birlikte iş birliklerine çevirecek olan siz iş insanlarımız olacaktır. Sizler bu dünyada yalnızca ticaret erbabı olarak değil, ülkelerimizin gönüllü ticaret elçileri olarak da faaliyet gösteriyorsunuz." şeklinde konuştu.

AA