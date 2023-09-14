Pekin

Çin Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, zorunlu karşılık oranının 15 Eylül'den itibaren 25 baz puan azaltılacağı bildirildi.

Açıklamada, kararın, "ekonomik toparlanmanın temelini güçlendirmeyi ve piyasaya yeterli nakit sağlamayı amaçladığı" kaydedildi.

Kararın ardından finans kuruluşlarına uygulanan zorunlu karşılık oranlarının ağırlıklı ortalaması yüzde 7,4'e düşecek.

Piyasaya daha fazla likidite sağlamayı ve kredi piyasasını rahatlatmayı hedefleyen kararın, yaklaşık 500 milyar yuan (yaklaşık 68,7 milyar dolar) nakit varlığı serbest bırakacağı tahmin ediliyor.

Çin Merkez Bankası, en son 17 Mart'ta, zorunlu karşılık oranlarında 25 baz puan indirime gitmişti.

Banka, 1 Eylül'de bankaların ve finans kuruluşlarının rezerv olarak tutması zorunlu döviz mevduatı oranının 15 Eylül'den itibaren yüzde 6'dan yüzde 4'e çekileceğini duyurmuştu.

AA