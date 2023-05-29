İngiltere’nin çokça okunan gazetesi The Guardian 28 Mayıs seçimlerinde Erdoğan’ın kazanması ile ilgili çarpıcı bir analiz yayınladı. Analizde “Yeniden seçilen cumhurbaşkanı NATO ülkesini Rusya'ya daha da yaklaştırabilir veya bunun yerine alternatiflere daha açık olabilir” yorumu sunuldu.

“BATI KORKU VE UMUT ARASINDA KALDI”

Diplomatik editör Patrick Wintour'un kaleme aldığı analizde;

“Batılı başkentler, Türkiye'nin cumhurbaşkanlığı kampanyası boyunca sessiz kaldı - özel olarak Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 yıllık düzensiz iktidarının sürpriz bir şekilde sona ermesini umuyordu - ama şimdi kendisine üçüncü bir dönem hizmet etmesi için kesin bir görev verildi, Batı korku ve umut arasında kaldı.” İfadesi yer aldı.

Erdoğan’ın Batı ve Putin ile olan ilişkilerini değerlendiren ve İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin değerlendirme yapılan yazıda “Acil mesele onun Vladimir Putin'in kucağına düşmesini engellemektir. Çok az Batılı diplomat iyimser. Biri şöyle dedi: "Geçmişte, işlemciliği neredeyse bir sanat formuna ve sonra da neredeyse bir ideolojiye dönüştürmüştü. Ancak son zamanlarda batılı değerlere ve kibre karşı gerçek bir antipatiye dönüştü.” Erdoğan'ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu kampanya sırasında Batı yanlısı eğilimler sergileyen herkesin hain olduğunu söyledi. Belki sadece bir kampanya retoriğiydi ama Türkiye'deki ve potansiyel olarak diğer ülkelerdeki bir zihniyeti yansıtıyor.”

“Erdoğan'ın ilk sınavı, İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin Türkiye'nin vetosunu kaldırmasının isteneceği Vilnius'taki NATO zirvesinde olacak. Finlandiya’nın üyeliği üzerindeki engelini çoktan kaldırdı, ancak İsveç'i belirsizlik içinde ve potansiyel olarak tehlikeli bir gri bölgede terk etti.” denildi

“JOE BİDEN TÜRKİYE İLE YENİ BİR SAYFA AÇMAYA İSTEKLİ”

Joe Biden’ın Erdoğan’ı otokrat olarak değerlendirmesine rağmen F16 satışlarında destekleyeceğini vurgulayan analizde;

”Joe Biden, Erdoğan'a otokrat demesine rağmen, engeli kaldırmaya, 20 milyar dolarlık F16 jet satışını desteklemeye ve Türkiye ile yeni bir sayfa açmaya istekli. Ancak ABD başkanının önce Temsilciler Meclisi ve Senato dışişleri komitelerinin liderlerini satışı onaylamaya ikna etmesi gerekiyor. Temsilciler Meclisi dışişleri komitesinin Cumhuriyetçi başkanı Michael McCaul geçtiğimiz günlerde esnekliği ima ederek İsveç NATO sorunu çözüldüğü sürece satışı desteklemeye istekli olduğunu söyledi. “ifadeleri yer aldı.

HABER:DUHA SENA OSKAY