Wagner kurucusunun başlattığı isyan ile ilgili dünya konuşmaya devam ediyor. The Guardian, “Putin'in gücüne doğrudan meydan okuyamadı, ancak onun zayıflayan hakimiyetini açığa çıkardı” başlıklı bir analiz yayınladı.

Paylaşılan analizde, Rusya devlet başkanı Putin’in Wagner kurucusu Yevgeni Prigojin’e sert çıkışını “küstahça” olduğu değerlendirildi.

Prigozhin ve beraberindeki güçlerin isteseler bile Putin'in iktidar kontrolüne doğrudan meydan okuyacak durumda olmadığını belirtilirken bu eylemin bir açıdan da Rusya’nın zayıflığını gösterdiği yazıldı. Analizde,”Bir silahlı kuvvet, devlet yetkililerinden tanınma talebiyle Rusya'nın güneyinde dolaştı. Bu, Putin'in uygulamak için çok uzun süredir çalıştığı güç birliğinden çok uzak.” denildi.

Wagner'in ortak üsler ve tesisler de dahil olmak üzere Rusya'nın askeri istihbarat özel kuvvetleriyle uzun süredir devam eden yakın bir ilişkisi olduğunu vurgulayan yazıda,” Bu kuvvetlerin veya Wagner'in ana kuvvetlerinin Rusya'ya ve Moskova'ya doğru ilerlemelerini engellemek için konuşlandırılan diğer birimlerin hangi yöne atlayacağını bilmek zordu. Rusya'nın askeri, paramiliter veya istihbarat teşkilatlarından herhangi birinden birlikler veya gruplar, bağlılıklarını Prigozhin'in tarafına ayarlayarak - veya basitçe onu engellemeyi reddederek - güç dengesini hızla değiştirebilirdi.” İfadeleri kullanıldı.

“Rusya’nın dikkatinin dağılması Kiev için iyi haber”

Analizde, Rusya’nın yaşanılan olaylar nedeniyle dikkatinin dağılmış olmasının Kiev için iyi haber olsa da Avrupa’ya yönelik tehdittin azalmayacağı belirtildi.Yazının devamında,”Prigozhin'in argümanı savaşla değil - nasıl ve neden savaşıldığıyla ilgili. Bu, Ukrayna'nın en verimli şekilde nasıl yok edileceğine dair bir anlaşmazlıkta, dünyanın en kötü insanlarından bazıları arasındaki bir çatışmadır.

Ukrayna, Rusya'nın iç kaosunu cephede avantaja çevirmek için fırsat kolluyor. Prigozhin'in isyanı durdurulmuş olsa bile, Rus askerleri ve komutanları arasında daha geniş çapta kafa karışıklığı ve belirsizlik tohumları ekmeye mahkûmdur ve Ukrayna istihbarat operasyonları bunu kullanmakta ve artırmakta usta olmalıdır.” denildi.

“Bir psikopat ile mafyanın çatışması”

Wagner kurucusunun başlattığı isyanı konu alan analiz son olarak,”Prigozhin'in Moskova'ya meydan okuması, cani suçlulardan oluşan bir çeteye liderlik eden bir psikopat ile Kremlin'de oturan ve Rusya'nın zenginliklerini yandaşları arasında paylaştıran bir mafya patronu arasındaki bir çatışmaydı. Ancak dikkati dağılmış, zayıflamış bir Rusya, diğer herkes için iyi bir haber.” sözleri ile tamamlandı.

Haber:Duha Sena Oskay