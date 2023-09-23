ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, okulların açılmasıyla öğrencilerin ulaşımının güvenli ve konforlu şekilde sağlanmasının yeniden gündeme geldiğini belirterek, okul servisi belirlenirken ilgili odaya kayıtlı esnafın tercih edilmesi uyarısında bulundu.

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, "korsan okul servisi" konusuna değindi.

Çocukların ülkenin geleceği olduklarını ve onları korumanın aynı zamanda ülkenin geleceğini korumak anlamına geldiğini ifade eden Palandöken, şunları kaydetti:

"Bu yüzden veliler, çocukların can güvenliği için servis seçimine büyük özen göstermeli. Esnaf odasına kayıtlı, vergisini ödeyen, TSE belgeli kamera ve kapı sensörlü, yardımcı rehber personel bulunduran, aracında son teknolojiyi en iyi şekilde kullanan, kurallara riayet eden, kısacası servis şoförlüğü yapabilmenin tüm yasal şartlarını taşıyan esnafımız tercih edilmelidir."