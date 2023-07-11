Ankara

Birleşmiş Milletler'in (BM) "Çocuklar ve Silahlı Çatışmalar Raporu"nda, terör örgütü PKK ile Suriye uzantısı SDG'nin yapılanmalarından YPG/YPJ'nin, Irak ve Suriye'de çocukları silahlı çatışmaya zorlamaya devam ettiğine dikkat çekildi.

BM tarafından 27 Haziran 2023'te yayımlanan, çatışma bölgelerinde 2022 içerisinde silah altına alınan, öldürülen ya da yaralanan çocuklara ilişkin verileri içeren "Çocuklar ve Silahlı Çatışmalar Raporu"nda, terör örgütü PKK ile Suriye uzantısı SDG'nin yapılanmalarından YPG/YPJ'nin, Irak ve Suriye'de çocukları silahlı kadrosuna aldığı kaydedildi.

PKK/KCK'nın Irak'ta 28 çocuğu silahlandırarak sözde kontrol noktalarında ve çatışmalarda yararlandığı bildirilen raporda, PKK/KCK tarafından Irak'ta bir okulun silahlı faaliyetler için kullanıldığı, terör örgütü tarafından dört çocuğun kaçırıldığı ifade edildi.

Suriye'de terör örgütüne katılan çocuk sayısı geçen yıl 3 kata yakın arttı

BM'nin geçmiş yıllarda aynı konuda hazırladığı raporlar dikkate alındığında, Suriye'de YPG/YPJ'ye katılan çocuk sayısında geçen yıl 3 kata yakın artış meydana geldi.

BM'nin 2022 yılı raporunda 221 olan Suriye'de terör örgütüne katılan çocuk sayısı, bu yılki raporda 633'e çıktı. Terör örgütünün diğer sözde yapılanmalarıyla beraber Suriye'de terör örgütüne katılan çocuk sayısı 668 oldu.

Terör örgütüne katılan çocukların büyük bir bölümünün çatışmalarda kullanıldığı, ayrıca YPG/YPJ'nin kadro temini ve örgütsel faaliyetlerde kullanmak için 4 çocuğun kaçırıldığı belirlendi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, son yıllarda terörle mücadele alanında yürütülen başarılı operasyonlar neticesinde kadro kayıpları artan PKK/KCK, başta Türkiye ve Avrupa ülkeleri olmak üzere örgüte katılımları arttırmaya çalışıyor.

Bu konuda terör örgütünün beklediği sonucu alamadığını belirten güvenlik kaynakları, terör örgütünün Suriye alanında hız verdiği sözde zorunlu askerlik uygulaması üzerinden silah altına aldığı çocukların sayısını artırarak kadro ihtiyacını giderme çabasının, BM raporlarındaki verilere de yansıdığını kaydetti.

"Terör örgütü çocuğun masumiyetini, saflığını istismar ediyor"

Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, terör örgütünün zorla silah altına aldığı çocukların sayısının tespit edilenlerden daha fazla olduğunu belirtti.

Sahadan gelen bilgilerde, arşivlerde toplanan rakamlarda ve Dışişleri Bakanlığının uluslararası platformlarda sunduğu çalışmalarda bu rakamların daha fazla olduğunun görüldüğünü dile getiren Ağar, şunları kaydetti:

"Terör örgütünün bu işe başvurmasında farklı nedenler var. Bir çocuğu alıp örgüt ideolojisiyle eğitip onu sahaya sürmek, örgüte mankurtlaşmış kitleler yaratmasına sebebiyet veriyor. Terör örgütünün, yaşı 20-25'in üzerine çıkmış, gözü açılmış birisini kendi menfaatleri doğrultusunda kullanması, ölüme göndermesi kolay değil. Ama bir çocuk öyle değil. Terör örgütü çocuğun masumiyetini, saflığını istismar ediyor. Örgüt çocukları alıp çatışma alanlarına gönderiyor, burada ya çocuklar yaşamlarını kaybediyor ya da yaralanıyor. Bunun ürettiği ağır travmalar var ve terör örgütü de bu travmalardan besleniyor. Ayrıca bu durum üzerinden çocuk ve çocuğun ailesiyle Türkiye arasında düşmanlık tohumu ekmek için sosyolojik anlamda da bir hedefi var. Bu maksatla çocukları istismar ediyor."

Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, çocukların dikkat çekmediğini, "Suriye'de örgüt, bomba, silah, uyuşturucu taşımak gibi kuryelik faaliyetlerini çocuk kimliği üzerinden yaptırıyor." diye konuştu.

Ağar, örgütün çocukları ve kadınları çatışma alanlarına sürüp, erkeklere de "Siz kadın ve çocuklar kadar cesur değilsiniz." diyerek kendi içinde bir taktiksel uygulamada bulunduğunu da söyledi.

AA