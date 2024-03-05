İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik düzenlenen Bozdoğan-7 Operasyonu kapsamında kentte gözaltına alınan 12 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Ekiplerce yapılan çalışmada, DEAŞ ve çatışma bölgelerindeki silahlı terör örgütleriyle bağlantılı olan şüphelilerin son süreçte Türkiye'ye yönelik eylemler yapabileceği değerlendirildi.

Bu kapsamda yakalanan ve "yabancı terörist savaşçı" diye nitelendirilen 12 şüphelinin adreslerindeki aramalarda ele geçirilen çok sayıda dijital materyale de el konuldu.

Öte yandan aramalarda, zanlılardan birinin evinde 79 uyuşturucu hap, 330 gram uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildiği öğrenildi.

Operasyon

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Amasya, Antalya, Balıkesir, Çorum, Düzce, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Manisa, Yozgat ve Yalova'da düzenlenen Bozdoğan-7 Operasyonu'nda 51 şüphelinin yakalandığını duyurmuştu.