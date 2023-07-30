İSTANBUL- Rektör V. Prof. Dr. Güliz Muğan açılış konuşmasında “2. dil seçeneğimiz, Girişimcilik Dersimiz, çift ana dal ve yan dal imkanlarımız, Coursera gibi uluslararası sertifika programları iş birliklerimiz, daha okurken kariyerinizi inşa ettiğimiz Kariyer Merkezimiz gibi olanaklarımızla sizi geleceğin insanı olma yolunda destekliyoruz” dedi.

Mütevelli Heyet Başkanı Bekir Okan ise tercih yapacak öğrencilere kampüs üniversitesi olan üniversiteleri ve iş dünyası ile yakın ilişkileri olan üniversiteleri seçmeleri konusunda tavsiyede bulundu. Bekir Okan “Vizyonumuz iş yaşamına en yakın üniversite. Yaklaşık 2500 şirketle anlaşmamız var. Üniversitemiz İş Yaşamına Hazırlık Programı ile birinci sınıftan başlayarak işletmelerde staj yapma olanağı sağlıyor. Mezun olmadan iş yaşamını tanıyan öğrenciler, tecrübe kazanıp iş hayatına hazırlıklı hale geliyor. Daha staj yaparken iş teklifi alıyorlar” diye konuştu.

“Geleceğin mesleği değil, geleceğin insanı var diyen” İstanbul Okan Üniversitesi Aday İlişkileri Müdürü Servet Gülsün Şirin moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde ise tercihin usta isimleri Salim Ünsal, Cihan Yeşilyurt ve Onur Soğuk tercih yaparken dikkat edilecekleri paylaştı.

“Sizi dünya vatandaşı da yapacak üniversiteleri seçin”

Konuşmacıların ortak tavsiyesi, nicelikten çok nitelikli üniversite seçmenin gerekliliği oldu. Salim Ünsal “Uluslararası vizyonu olmayan üniversiteyi tercih etmeyin. Sadece teorik ve akademik eğitim veren üniversiteler yerine, sizi dünya vatandaşı da yapacak üniversiteleri seçin. Sizi sadece yaşadığınız coğrafyaya hapseden üniversitelerden uzak durun. İstanbul Okan Üniversitesi gibi, sizi uluslararası hüviyete çıkaracak üniversiteleri tercih edin. Mesleklerin raf ömrü artık 5-10 yıl. 21. yüzyıl yetkinliklerini kazanmadan üniversiteden mezun olmayın” önerisinde bulundu.

Cihan Yeşilyurt “Yan dal, çift ana dal yapın. Donanım kazanın. İngilizceyi çok iyi öğrenin. Teknoloji çağını yakalayın. Size bu fırsatları sunan üniversiteleri inceleyin” diye konuştu.

Onur Soğuk ise “Şimdiki gençler tek meslek sahibi olmayacak, farklı alanlarda çalışacak. Yabancı dili olan, teknolojik okur-yazarlık sahibi, iletişime açık gençler öne çıkacak” tespitinde bulundu.

Adaylardan gelen soruların da cevaplandığı panelin ardından fakülte tanıtımları ile devam eden “Büyük Buluşma”, uzmanlarla yapılan tercihle sona erdi.

HABER: EMİR YÜCEL