Haber: Sedat Sarıkaya

Muhteşem Ödül Gecesinde Dilber şarkısı ile büyük çıkış yakalayan Erkal Sonel, Nadide Sultan, Tuğba Ekinci, Yılmaz Morgül gibi ünlü isimler ödüllerini Esin Yum ve Enes Furkan Bilgiçli'nin ellerinden aldılar. Kırmızı halı da tam bir şıklık yarışı vardı. Tenor Sedat Can Öztoprak gecede takım elbisesi ile tüm dikkatleri üzerinde topladı. Gecede ödülünü alırken kısa bir konuşma da yaptı. Geceye annesi ile birlikte katıldı ödül alma heyecanını annesi ile yaşadı.

Son dönemlerin en fazla konuşulan sanatçılarından Tenor Sedat Can Öztoprak Kırmızı Halı da Nilay Dorsa ile kısa bir röportaj yaptı.