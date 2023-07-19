LONDRA

Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) Elektrik Piyasası Raporu'na göre, küresel elektrik talebinde bu yıl öngörülen yüzde 2'lik büyümenin geçen yılki büyümenin altında kalacağı tahmin ediliyor.

Elektrik talebindeki artışın yavaşlamasında gelişmiş ekonomilerin talebindeki daralmanın etkisi görülürken, ABD'de elektrik talebinin bu yıl yüzde 2, Japonya'da yüzde 3 ve Avrupa Birliği'nde yüzde 3 gerilemesi bekleniyor.

AB'de 2022 ve bu yılki düşüşün ardından, elektrik tüketiminin son 20 yıldaki en düşük seviyesine gerileyeceği hesaplanıyor.

Küresel elektrik talebinin, ekonomik görünümün iyileşmesiyle 2024'te yüzde 3,3 büyüyerek toparlanma göstereceği öngörülürken, dünya elektrik talebinde gelecek 2 yıldaki büyümenin tamamının yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanması bekleniyor.

IEA'nın öngörülerine göre, 2024 itibarıyla yenilenebilir enerji kaynakları küresel elektrik üretiminin üçte birinden fazlasını karşılayacak. Bu kapsamda, dünya genelinde yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektriğin kömürden üretimi geçtiği ilk yıl 2024 olabilir.

IEA Enerji Piyasaları ve Güvenliği Direktörü Keisuke Sadamori, rapora ilişkin değerlendirmesinde, dünyanın elektrik ihtiyacının gelecek yıllarda da güçlü bir şekilde artmaya devam edeceğini belirterek, "2024 yılına kadar küresel talep artışının Almanya'nın mevcut elektrik tüketiminin yaklaşık üç katına ulaşması bekleniyor. Yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik üretiminde giderek artan bir paya sahip olması ve bunun sonucunda elektrik üretimi için fosil yakıtların kullanımının azalması bizi cesaretlendiriyor. Şimdi politika yapıcıların ve özel sektörün, enerji sektöründen kaynaklanan emisyonların sürekli olarak azalmasını sağlamak için bu ivmeyi geliştirmelerinin zamanıdır." ifadelerini kullandı.

AA