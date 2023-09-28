HABER: ANIL SURAL

Houston American Turkish Association (ATA- Houston Türk Amerikan Derneği) tarafından düzenlenen ve iki gün süren bu kültür buluşması için eyaletin Houston kenti Türk bayrakları ile donatıldı.

Semazenlerden Türk kahvesine ve hat sanatına kadar, 23 ve 24 Eylül'de Buffalo Bayou'da Amerikalılar Türk geleneklerine, yemekleri, müziği ve sanatıyla coştu.





Houston Türk Festivali 4 yıllık aradan sonra geri döndü



Amerika'da farklı illerde yaşayan birçok Türk ve Houston çevresinde yaşayan Amerikalılar baklava yiyerek, Türk kahvesi içerek ve Anadolu yörelerinden halk oyunları gösterilerini izleyerek geçirdi.



Bu sene 27’incisi gerçekleşen festival son 4 yıldır düzenlenmiyordu. Houston Türk Amerikan Derneği tarafından düzenlenen Büyük Türk Festivalinde farklı milletlerden yüzlerce kişiyi bir araya getirdi. Kentin merkezi Jones Meydanındaki sokaklara kurulan 20'den fazla stant ve konser alanı ile şehir iki günlüğüne Türkiye havasına büründü.





Yeni Türkü’nün sahne aldığı festivalde farklı yörelere ait Türk folklör grupları sahne aldı.



Etkinliği Houston Belediye Başkanı Sylvester Turner ve Türkiye’nin Houston Başkonsolosu Ahmet Akıntı ve çok sayıda seçkin davetli katıldı.





Başkan Turner konuşmasında ‘Bugün burada olduğum için çok mutluyum. 27. Kez bu festivalin gerçekleşmesi çok güzel. Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yılı kutlu olsun. Houston ile İstanbul 1998’den beri kardeş şehir ve Türkiye’yi birçok kez ziyaret ettim. Kızımı da Türkiye’ye götürdüm. Ve geçen sene kızım evlendiğine bal ayını için Türkiye’ye tatile gittiler bayıldılar. Efes, Ankara, İstanbul hepsi müthiş şehirler.’ ifadelerini kullandı.