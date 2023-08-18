Haber: Damla Oya Erman

“Uzun yıllardır, dişlerimin kırıldığı, gevşediği veya döküldüğü rüyaları sık sık yaşarım. Benim gibi birçok insan sevdikleriyle beraber sürekli uçma, kendiliğinden çalışan bir araba ile uzaklaşma veya okul veya işe geç kalma gibi rüyalar görür. Bu tip rüyalar genellikle tek bir defa yaşanan kabuslar değil; tekrarlayan rüyalar olarak adlandırılan ve genellikle olumsuz eğilimli olan, üstesinden gelmek biraz çaba gerektiren durumlar.”

Tekrarlayan rüyalar, çoğunlukla çocukluk döneminde daha yaygındır ancak yetişkinlikte de devam edebilir. Bu rüyalar birbirine yakın zamanlarda olabileceği gibi, aylar veya yıllar arayla da tekrar edebilir.

Tekrarlayan rüyalar, her seferinde tamamen aynı olabileceği gibi, benzer senaryolar veya endişeleri tekrarlayabilirler.

Uyku uzmanı Dr. Alex Dimitriu, tekrarlayan her şeyin araştırılmaya değer olduğunu söylüyor. Dimitriu'ya göre, "Rahatsız edici veya korkutucu şeylerle insanlar genellikle dokunma ve gitme eğilimindedir ve rüyalar da bu şekildedir. Psikiyatrist olarak, size iletilmeye çalışılan bazı mesajlar olabilir. Bu mesajı çözmeye çalışmanın cevabı, ne olduğunu anlamak olabilir. Bu mesajı anladığınızda, sorununuzu çözebilirsiniz."

Tekrarlayan rüyaların ne anlama geldiğini anlamak için işte size birkaç öneri:

Tekrarlayan rüyaların anlamı

Bazı tekrarlayan rüyaların mesajı oldukça açıktır. Örneğin, sürekli olarak okula veya işe geç kaldığınızı rüyanızda görüyorsanız, muhtemelen bu konuda hazırlıksız olma endişesi taşıyorsunuz demektir. Ancak bazı rüyaların, yaygın olmalarına rağmen evrensel bir anlam taşımayabileceğini söyleyen uzmanlar da var.

Barrett'a göre, "Yorumlama açısından, gerçekten evrensel semboller olmadığına inanıyoruz. Bunun yerine, bireyin kendi kişisel sembol sistemi ve bunlarla ilişkilendirdiği anlamlar önemlidir."

Rüyalarınızın anlamını anlamak için kendi içsel bağlamınızı anlamak önemlidir. Dimitriu'ya göre, "Eğer sürekli olarak kabus gibi görünen bir rüya yaşıyorsanız, bunun arkasında olabilecek bir mesaj olabilir. Bu mesajı anladığınızda, rüyanın etkisini azaltabilir veya sonlandırabilirsiniz."

Rüyaların arkasındaki anlamı anlamak için bazı soruları düşünebilirsiniz: Rüyanızdaki nesneler veya kişilerle olan ilişkiniz nedir? Bu rüyayla ilişkilendirdiğiniz korkular ve inanç sistemleri nelerdir? Hangi yaşam alanları veya deneyimler bu rüyanın tetikleyicisi olabilir? Rüya size ne hakkında endişelendiğinizi anlatmaya çalışıyor olabilir?

Eğer tekrarlayan rüyalarınız stres yaratıyor veya mutsuz hissettiriyorsa, diğer semptomlarla birlikte geliyorsa veya günlük işlevinizi olumsuz etkilemeye başlıyorsa, profesyonel yardım almayı düşünmek önemlidir.

Uyku kalitesi ve tekrarlayan rüyalar

Uyku hijyeninin kötü olması da tekrarlayan rüyalara neden olabilir. İyi bir uyku alışkanlığı olmadığında veya uyku düzeni bozulduğunda, garip rüyaların görülme olasılığı artabilir.

Uzmanlar, sağlıklı bir uyku alışkanlığına sahip olmanın rüya yaşantınızı olumlu etkileyebileceğini söylüyor. Sağlıklı uyku alışkanlıkları, rüyalarınızın daha olumlu ve rahatlatıcı olmasına yardımcı olabilir.