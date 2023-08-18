Haber: Damla Oya Erman

Amerika Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezi'nin verilerine göre, Covid-19 hastane yatışları Temmuz ayının başından bu yana artıyor. Ağustos'un ilk haftasında, 10,000'den fazla kişi Covid-19 nedeniyle hastaneye yatırıldı. Bu, bir ay süresince %60 artış anlamına geliyor ve en son haftada %14'lük bir artış yaşandı.

Hastaneye yatış oranları şu anda Nisan ayında görülen seviyelerde. Ancak haftalık Covid-19 hastane yatışları, geçen yılın bu dönemine göre hala yaklaşık dörtte biri kadar ve pandeminin yaklaşık %90'ı boyunca olduğundan daha düşük seviyelerde bulunuyor.

Hastaneye yatış oranı yaşlılar için diğer yaş gruplarına göre hala önemli ölçüde yüksek ve son bir buçuk yıldır yoğun bakım ünitesinde veya solunum cihazında zaman geçirmesi gereken hastaların payı nispeten sabit kalmış durumda.

Genel olarak, hastane yataklarının yaklaşık %1'i - hem yataklı hem de yoğun bakım üniteleri - Covid-19 hastaları tarafından işgal ediliyor. Omicron salgınının zirvesinde, tüm hastane yataklarının beşte birinden fazlası Covid-19 hastaları tarafından işgal edilmişti, CDC verileri gösteriyor.

Son hastane yatış oranları genellikle Güney'de, Florida, Alabama ve Louisiana gibi bölgelerde daha yüksek oldu.

CDC bu yıl toplu Covid-19 vaka sayılarını rapor etmeyi bıraktı ve verilerin zaman içinde gerçek enfeksiyon veya bulaş seviyelerini temsil etmede azaldığını belirtti; "azalan laboratuvar testleri, artan evde testler, raporlama uygulamalarındaki değişiklikler ve asemptomatik enfeksiyonlar" nedeniyle.

Yine de, atık su örnekleri ülkenin büyük bir bölümünde bulaşın arttığını gösteriyor.

CDC'nin gözetim programının bir parçası olan atık su örnekleme sitelerinin yarısından fazlası Temmuz ayının ikinci yarısında virüs seviyelerinde bir artış tespit etti. Ve sitelerin üçte biri için mevcut veriler, takip edildikleri sürenin yarısından fazlası boyunca görülen seviyelerden daha yüksek virüs seviyeleri gösteriyor.

CDC'ye göre, nüfusun sadece üç eyalette Maine, Massachusetts ve Vermont dışında kalan bölümü Covid-19 aşılarına tam olarak güncel değil.