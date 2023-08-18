Haber: Damla Oya Erman

Ford emeklisi ve Burnt River Band'inin rock ve blues müziği, gençliklerinden beri kalabalıkları kendilerine çekiyordu. Nicholas, ömrü boyunca müziğini çalacağını düşünüyordu, ama 2017 yılında bir gece müzik birden susuverdi.

66 yaşındaki Nicholas, yalnız yaşadığı evinde akşam yemeği için patates ezmesi hazırlarken denge kaybetti, yere düştü ve geri kalkamadı.

"Yarı yolda kalktığımda, dizlerim çökerdi ve tekrar yere düşerdim," diye hatırlıyor Nicholas.

Nicholas, Amerika Birleşik Devletleri'nde her yıl inme geçiren yaklaşık 795,000 kişiden biriydi.

İnme, ABD'de ölümlerin beşinci en yaygın nedeni olmasının yanı sıra, sakatlanmanın önde gelen nedenlerinden biridir. Şu anda, fiziksel ve mesleki terapi, Nicholas gibi kişilere yardımcı olmanın tek seçeneğidir, ancak tüm fiziksel yeteneklerini geri kazandırmak için yeterli değildi.

Nicholas, doktorların beynine ve göğsüne yerleştirilen küçük bir cihazın yardımıyla vücudunun fonksiyonlarını yeniden kazanmaya çalışan dünyadaki ilk kişilerden biri olma konusunda gönüllü oldu. Doktorlar, bu cihazın inmenin etkilediği beyin bölgelerini bile uyararak harekete geçmesini umuyordu.

Bu sonuçlar, Pazartesi günü Nature Medicine dergisinde yayınlanan bir çalışmada detaylandırıldı. Bu sonuçlar tekrarlanabilirse, inme sonucu sakatlanan binlerce kişi için umut vadeden bir adım olabilir.

İyileşme için ilk adım

2017 yılındaki korkunç gecenin ardından, Nicholas aylarca fiziksel ve mesleki terapi geçirdi ve bazı yeteneklerini yeniden kazandı, ancak hepsini değil.

"Ömür boyu sakat kalacağımı düşündüm ve tekrar yürümeyi öncelikli hedef olarak belirledim," dedi.

Sol tarafında hareket etmek son derece zordu. Erken bir tarama, beyninin ana arterlerinden birinin kan akışını kaybettiğini, beynin sağ tarafının bir kısmının öldüğünü ve vücudunun sol tarafını etkilediğini gösterdi.

Nicholas terapi sırasında sıkı çalıştı, yürümeye başladı ve omuzunda ve dirseğinde bazı hareketleri geri kazandı. Ancak eli hiç hareket etmek istemedi. Zamanla nesneleri tutmada daha iyi hale geldi, ancak bileğini yukarı ve aşağı hareket ettirmek veya hatta elini açmak imkansız görünüyordu.

İnme sonrası bir yıl kadar sonra ve aylarca terapiden sonra, doktorları ilerlemenin bu kadar olduğuna inanıyordu.

"Beklenti düşüktü," Cleveland Clinic'ten nörocerrah Dr. Andre Machado, Nicholas'ın doktoru, dedi. "Erken iyileşmelere rağmen durumu istikrardaydı; daha fazla ilerlemiyordu. Bu nedenle kendi kendine iyileşme olasılığı düşüktü."

Yenilikler yapmamız gerekti

Machado yıllardır derin beyin uyarımı adlı bir teknoloji üzerinde çalışıyor. Bu teknolojide, doktorlar belirli beyin bölgelerine elektrotlar yerleştirir ve anormal impulsları düzenlemek için elektriksel uyarımlar üretir. Parkinson hastalarında başarılı bir şekilde kullanmıştı, ancak inme hastalarında kullanmamıştı.

Daha önceki denemelerde, araştırmacılar teknolojiyi inmenin gerçekleştiği beyin bölgelerini doğrudan uyarabilmek için kullanmışlardı. Başlangıçta, bu fikir umut vaat ediyordu, Machado dedi, ancak büyük ölçekli bir klinik denemede sonuç vermedi.

"Mücadele etmek zorundaydık," dedi Machado.

İnme sonrası bölgeleri uyarmanın yerine, belki de denge ile ilişkilendirilen beyin bölgesi olan dentate çekirdeğine odaklanmaları gerektiğini düşündü.

Dentate çekirdeği denge ile ilgilenir. Yürüme ve el hareketleri ile ilgilidir. Dentate çekirdek, bilgileri beyin yapılarından toplar ve bunları beyin korteksine çevirmeye yardımcı olur. Yüksek derecede bağlantıya sahip olduğu için, Machado uyarının etkilerini diğer beyin bölgelerine yansıtmanın iyi bir yol olabileceğini düşündü, hatta inme sonucu ölen beyin kısmını bile.

Nicholas, çevrimiçi olarak bu çalışmayı okudu ve Machado'nun denemesinin bir parçası olmak için başvurdu. Kapsamlı bir inceleme sürecinin ardından ve doktorlar ve bir psikiyatrist ile yapılan görüşmelerin ardından, nörocerrah ona bu deneysel prosedürü geçiren dünyadaki ilk kişilerden biri olup olmak istediğini sordu. Nicholas hazırdı.

Nicholas'ın ameliyatı, beyninin arka tarafında cerebelluma bir tel yerleştirilmesini içeriyordu. Doktorlar telin cildinin altına bağlı olduğu küçük bir cihazla bağladılar.

Nicholas uyanınca iyileşme dönemine geçtiğinde, rahatlamış hissettiğini söyledi.

"Hafızamı kaybetmekten ve insanları tanımamaktan endişe ediyordum," dedi. "Bu yüzden ne yapabildiğimi veya kim olduğumu ve orada ne yaptığımı ve ailemi hatırlamaya başladım, emin oldum ki hala bütünüm, hala benim."

Ameliyat başarılı

Nicholas'ın ilk durağı fiziksel terapi oldu ve birkaç ay sonra doktorlar derin beyin uyarım sistemini açtılar. Nicholas daha fazla fiziksel terapi yaparken cihazı birkaç hafta boyunca ayarladılar.

Birkaç ay sonra Nicholas, cihazın yardımcı olduğunu fark etmeye başladı. Kafasında bunu hissedemiyordu, ancak sol elinde ve kolunda hareket kazanmaya başladı. Evde bulaşık, bahçe işleri, yemek pişirme ve düzenleme gibi işleri yapmak daha kolay hale gelmeye başladı. Ayrıca yürümek de daha kolay hale geldi.

Yürüme ve evde bazı işler daha kolay hale geldi, dedi Nicholas.

"Ameliyatsız olsaydım, şimdi olduğumdan çok daha fazla sakat olurdum," dedi Nicholas, bununla beraber kendi başına yaşayabileceğini düşünmediğini söyledi. Nicholas, fiziksel terapiden sonra %40 ila %50 oranında daha iyi olduğunu tahmin ediyor.

Machado, Nicholas'ın başardıklarından "hoşnut kaldığını" söyledi. İnmeyi değerlendirmek için yaygın olarak kullanılan bir ölçekte, iyileşme genellikle altı veya sekiz puan arasında olurken, deneme sırasındaki iyileştirmeyi 15 civarında değerlendirdi.

“O artık günlük yaşamı için pratik yapabiliyor,” dedi Machado. "Takımımın tamamı çok mutlu oldu."

Nicholas'ın denemenin bir parçası olarak cihazı çıkarıldı ve artık PT yapmıyor. Bir gün tekrar gitar çalmayı umuyor, ancak şimdilik deneyimlediği iyileşme dikkate değer.

"Bu dünyadaki en harika hissiydi. Çok mutluydum, çok güvendim," dedi Nicholas. "Umut doluydum."

Machado, derin beyin uyarımının, fiziksel terapiye ek olarak, inmenin ardından yıllar sonra bile daha fazla insanın hareketini iyileştirmeye yardımcı olabileceğine inanıyor.

"Bu, bugün olduğu gibi bir umut olabilir, belki de gelecekte standart bir tedavi olabilecek bir tedaviye dönüşebilir," dedi.