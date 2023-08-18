Haber: Damla Oya Erman

İki ayrı araştırma ekibi, domuz böbreklerinin insanlara nakledilmesindeki ilerlemeleri detaylandırdı.

Bu gelişmeler, xenotransplantasyon alanında önemli adımlar olarak görülüyor. Xenotransplantasyon, insanlardaki tıbbi durumları tedavi etmek için insan dışı dokuların veya organların kullanılması anlamına gelir.

University of Alabama at Birmingham Heersink Tıp Fakültesi araştırmacıları, nakledilen böbreklerin sadece idrar üretmekle kalmadığını, aynı zamanda atık maddeleri süzerek "yaşamsal böbrek fonksiyonunu" sağladığını buldular. Bu sonuçlar, JAMA Cerrahi dergisinde yayınlanan bir araştırma mektubunda paylaşıldı.

New York Üniversitesi Langone Sağlık ekibi ise devam eden bir çalışma hakkında basın toplantısı düzenledi ve bir nakilin uzun süreli başarısını vurguladı.

Her iki araştırma ekibi de genetik olarak modifiye edilmiş domuz böbreklerini, pre-klinik insan araştırmasına dâhil edilen beyin ölümü yaşayan alıcılara nakletti.

Sağlıklı böbrekler, kreatinin adlı bir atık ürünü kandan süzerek dışarı atar. Serum kreatinin seviyelerinin ölçümü, bu işlemin ne kadar iyi çalıştığını belirlemeye yardımcı olabilir.

Diğer çalışmalar, bu durumun domuz böbrekleri insan dışı primatlara nakledildiğinde gerçekleşebileceğini göstermiştir. Ancak kreatinin, kaslara enerji sağlayan bir kimyasaldan gelir ve miktarı kas kütlesiyle değişebilir. İnsanlar diğer primatlardan çok daha büyük olduğundan, ortalama yetişkin bir insanla aynı sonuçlar elde edilmesi zor olabilir.

UAB çalışması, hipertansiyon ve kronik böbrek hastalığının 2. evresi olan 52 yaşındaki bir adam üzerinde gerçekleştirildi. Ailesinin talebi üzerine ismi açıklanmadı.

Nakil öncesi serum kreatinin seviyeleri normalin üzerindeydi. Ancak nakilden 24 saat sonra yarı yarıya azaldı ve 48 saat içinde normale döndü; çalışmanın başından sonuna kadar normal bir aralıkta kaldı.

Canlı vericilerden alınan böbrekler, ölü vericilerden alınanlara göre genellikle daha iyi ve daha hızlı çalışma eğilimindedir. Domuz böbrekleri, canlı bir verici nakli gibi davrandı.

NYU Langone ekibi ise devam eden çalışmalarından henüz sonuçlarını yayınlamadı, ancak güncellemeleri paylaştı.

Ekip, beyin tümöründen ölen bir adam olan Maurice Miller'a yaklaşık iki ay boyunca domuz böbreği nakillerini izledi. Bazı immünsüpresif ilaçlar kullanıldı, ancak domuzun timusu da nakledildi ve böylece insan bağışıklık sisteminden böbreklere saldırmasını engelledi.

Dr. Robert Montgomery, "Reddetme belirtisi ve normal böbrek fonksiyonu ve toksinlerin temizlenmesi görülmedi. Domuz böbreği, insan böbreğinin yönettiği tüm önemli görevleri yerine getirebiliyor gibi görünüyor" dedi.

Araştırmacılar, daha fazla çalışma yapılması gerektiğini belirtiyorlar. Özellikle canlı insan alıcılar üzerinde yapılacak çalışmaların sonuçlarına ihtiyaç olduğunu vurguluyorlar. Bu çalışmaların ilerlemesi umut verici.