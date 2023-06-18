İzmir

Çizdiği karikatürlerle toplumsal konulara dikkati çeken, teknolojiye olan merakıyla da 4 kez katıldığı TEKNOFEST'te iki ödül alan otizmli Taha Arben Vurgun, çalışmalarıyla çocuklara örnek olmak istiyor.

Bergama Bilim ve Sanat Merkezi'nde 7. sınıf öğrencisi 13 yaşındaki Taha Arben Vurgun'a, doğumundan bir süre sonra "Asperger sendromu" olarak bilinen yüksek işlevli otizm teşhisi konuldu.

Tedavi sürecine başlanan Taha'nın 5 yaşındayken televizyonda izlediği çizgi film karakterlerini resmetmesi, ailesinin dikkatini çekti. Geçen sürede karikatür yeteneğini geliştiren Vurgun, bu özelliğini toplumsal konulara dikkat çekmek için kullandı.

"İklim Değişikliği", "Kovid-19 salgını" ve Filistin'in sembolü olan "Hanzala" gibi toplumsal konular üzerine karikatürler çizen Taha Arben, bu alanda çeşitli ödüller aldı.

Teknolojiye olan ilgisi nedeniyle 4 kez TEKNOFEST'e katılan Vurgun, 2022'de, engelli çocuklar için teknolojik alt yapıya sahip "Zeka Oyunları Projesi" ile 1'inciliği, bu sene ise engelli bireylerin farklı materyaller ile öğrenebilmesinin önünü açan "Erişilebilir Eğitim Materyalleri Projesi" ile ikinciliği elde etti.

Taha Arben Vurgun, geçtiğimiz günlerde festivalde gördüğü Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma'yı evinin duvarına çizdi. Bu çizimi ailesinin sosyal medya hesabında paylaşması üzerine Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, mektup yazdığı Taha Arben'e Bayraktar Akıncı'nın maketini gönderdi.

"Ülkemizin geleceği için çalışmalar yürütmek zorundayız"

Taha Arben Vurgun, küçüklüğünden bu yana karikatür üzerine çalışmalar yaptığını, yeteneğinin keşfedilmesinin ardından toplumsal konuları içeren çizimlere yöneldiği ifade etti.

Ailesinin de yönlendirmesiyle teknolojik gelişmeleri yakından takip ettiğini dile getiren Vurgun, bu anlamda favorisinin TEKNOFEST olduğunu kaydetti.

TEKNOFEST'in, merak uyandıran ve herkesin katılması gerektiğini düşündüğü bir yarışma olduğunu anlatan Vurgun, "Şimdiye kadar 4 kez TEKNOFEST'e katıldım ve 2 ödül aldım. Ülkemizin geleceği için çalışmalar yürütmek zorundayız. Teknoloji alanındaki faaliyetler çok önemli. Hazırladığım projelerle TEKNOFEST'e katılmayı sürdüreceğim, karikatür çizmeyi de bırakmayacağım. Bu anlamda çocuklara örnek olmak, onlara ilham vermek istiyorum." diye konuştu.

İleride gıda mühendisi olmayı istediğini dile getiren Vurgun, önünde uzun yılların olduğunu ancak çok çalışarak hedefine ulaşacağına inandığını belirtti.

TEKNOFEST'te Selçuk Bayraktar ve ekibiyle de tanıştığını anlatan Vurgun, şöyle devam etti:

"Selçuk Bayraktar, Haluk Bayraktar ve yeni Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mehmet Fatih Kacır... Öyle iyi insanlar ki anlatamam. O kadar sıkışıklıkta çocuğa değer veriyorlar. Selçuk ağabey o kadar işinin arasında resmimi gördü. Teşekkür amaçlı bana Akıncı'nın maketini gönderdi, mektup yolladı. Bu inanılmaz mutluluk verici bir şey."

Baba Sözer Vurgun da oğlu Taha'nın bir hafta boyunca Kızılelma'yı çizdiğini söyledi.

Oğlunun çizimini sosyal medya hesabından paylaştığını anlatan Vurgun, "Paylaşımım şimdiye kadar 1,5 milyon kez izlendi. Baykar yöneticileri sonra bizimle iletişime geçti. İnanılmaz mutlu olduk. Selçuk Bey'in mektubunu alınca da inanılmaz mutlu olduk. Selçuk Bey, milli teknoloji hamlesi yolunda bu çocuklara önderlik yapıyor. İyi ki oğlum Kızılelma'yı buraya çizmiş. Çünkü Kızılelma, Türk'ün gökyüzüne attığı bir imza." ifadelerini kullandı.

Oğlunun karikatür ve resim yeteneğinin herkes tarafından takdir edildiğini belirten anne Seda Vurgun ise çocuğuyla gurur duyduğunu belirtti.

AA