İsrail'in saldırılarının başından bu yana en etkin mecralardan olan sosyal medya, aynı zamanda manipülasyon vakaları ile de gündemde yer alıyor. Çatışmaların başladığı 7 Ekim'den beri başta X, Meta, Google ve TikTok olmak üzere pek çok sosyal medya platformunun, kullanıcıların görmek istedikleri gündemden ziyade algoritmaların belirlediği gündemi yayma çabası tüm dünyada büyük eleştiri konusu olmuştu.

Forbes'te Kasım 2023'te yer alan haberde, Meta ve Tiktok'un İsrail'den gelen 8 bin talebin yüzde 94'ünü uyguladığı belirtilmiş, savaşın başladığı tarihten bu yana pek çok gazeteci ve sanatçı da paylaşımlarının sosyal medya platformları tarafından engellediğini duyurmuştu.

30 milyon Instagram kullanıcısı Gazze sansürüne karşı birleşti

Bu gelişmelere rağmen, dünya çapında kullanıcıların Gazze'deki saldırılara tepki göstermeye devam etmesi sayesinde sosyal medya platformları Filistinlilerin seslerini en çok duyurdukları alanlardan biri haline geldi.

Geçen hafta, dünya genelinde 30 milyonu aşkın Instagram kullanıcısı, İsrail ordusunun Refah kentinde yerinden edilen Filistinlilerin kamplarına düzenlediği saldırılara tepkisini, yapay zeka tarafından üretilen görseli paylaşarak ortaya koydu.

Instagram, Gazze'deki katliamı gözler önüne seren içeriklere yönelik sansür uygulamakla suçlanırken, platformun sözcüsü şiddet içeren bazı içeriklerin silindiğini kabul etmişti.

Facebook dezenformasyon yapan İsrail bağlantılı hesapları kaldırdı

Son dönemde yeni bir gelişme de sosyal medya ve yapay zeka şirketlerinin İsrail ile bağlantılı dezenformasyon yapan hesapları kaldırmasıyla yaşanıyor. Facebook, Instagram, Threads ve WhatsApp'ın sahibi Meta, İsrail'in de aralarında olduğu ülkelerden dezenformasyon oluşturmak için yapay zeka araçlarını kullanan gizli etki kampanyalarıyla bağlantılı yüzlerce Facebook hesabını kaldırdı.

Meta'nın yayımladığı 2024'ün ilk çeyreğine dair tehdit raporunda, İsrail merkezli bir "koordineli özgün olmayan davranış" ağının medya kuruluşlarının ve tanınmış kişilerin sayfaları altında, muhtemelen yapay zeka tarafından oluşturulmuş yorumları yayınladığı belirtildi.

Raporda, söz konusu davranışlarla şirket politikasını ihlal ettiği için İsrail'den 510 Facebook hesabı, 11 sayfa ve bir grup ile Instagram'daki 32 hesabın kaldırıldığı belirtilerek, bu ağın özellikle ABD ve Kanada'daki kitleleri hedef aldığı kaydedildi.

OpenAI dezenformasyon oluşturan İsrailli hesapları engelledi

Teknoloji dünyasından bir haber de merkezi ABD'de bulunan OpenAI firmasından geldi. Şirket, İsrail'in de aralarında olduğu ülkelerden dezenformasyon oluşturmak için yapay zeka araçlarını kullanan gizli etki kampanyalarıyla bağlantılı hesapları engelledi.

Şirketin yayımladığı raporda, yapay zeka platformlarını "gizli etki" kampanyası amacıyla kullanan "STOIC" adlı İsrailli şirketinin yanı sıra "Bad Grammar ve Doppelganger" isimli Rus, "Spamouflage" adlı Çin ve "Uluslararası Sanal Medya Birliği (IUVM)" isimli İran ağlarının faaliyetlerinin kesintiye uğratıldığı belirtildi.