Türkiye'de sunulan ilk yerelleşmiş küresel bulut sağlayıcısı Huawei Cloud Türkiye'nin, ülkenin dijital dönüşümü ve veri yazılımı stratejisiyle uyumlu yerel bulut sağlayıcısı olarak konumlandırıldığını söyledi.

Huawei'n yapay zeka büyük dil modeline yatırım yapan ilk şirketler arasında yer aldığına dikkati çeken Zhang, endüstriler için yapay zeka stratejisine odaklandıklarını ifade etti.

Zhang, yapay zeka büyük dil modeline ilişkin AR-GE çalışmalarına 2021'de başladıklarını anımsatarak, işletmelerin karşılaştığı belirli zorlukları ele almayı ve verimliliklerini, üretkenliklerini ve genel kurumsal kalitelerini iyileştirmek için çözümler bulmayı amaçladıklarını dile getirdi.

Türkiye'nin yapay zeka yeteneklerine övgü

Zhang, yapay zeka alanındaki yenilikleri teşvik etmek için kamu sektörleri ve kurumlarının yanı sıra AR-GE merkezleri, üniversiteler, iş ortakları ve geliştiricileri de içeren sağlam yapay zeka ekosisteminin kurulmasının önemli olduğunu bildirdi.

Türkiye'nin yapay zeka yeteneklerinin umut verici bir geleceğe sahip olduğunu vurgulayan Zhang, hem kamu kurumlarının hem de işletmelerin yapay zekanın öneminin ve değerinin son derece farkında olduklarını ve bu teknolojinin yaygınlaştırılmasına yönelik çok sayıda girişimin gerçekleştiğini anlattı.

Zhang, dünyada yapay zekanın bulut dönüşüm sürecinin henüz ilk aşamasında olduğuna dikkati çekerek, "Yapay zekada bulut teknolojisi, Türkiye'nin dijital dönüşüm süreçlerini önemli ölçüde hızlandıracak. Böylece şirketler, ürün satışlarını birden fazla dilde farklı ülkelere yaparak, bu teknolojiden yararlanabilecek." diye konuştu.

Huawei'nin Türkiye'deki AR-GE merkezindeki çalışmalara da değinen Zhang, "Bulut geliştirici olarak çalışan 200'den fazla Türk mühendisimiz ile 100'den fazla yerel servis mühendisinin içinde bulunduğu AR-GE merkezimizde müşterilerimize ve Türkiye'ye değer üretmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.