Haber: Mert Osman Erman

Online Güvenlik Yasası'na yapılan en son değişiklik, BBC Eye tarafından gerçekleştirilen bir araştırmayı takiben geldi.

Bakanlar, küresel bir maymun işkence halkasını ortaya çıkaran Monkey Haters soruşturmasının neden değişikliklere ihtiyaç duyulduğunun net bir örneği olduğunu söyledi.

İnterneti denetlemeyi amaçlayan yasa, bu sonbaharda yasalaşması bekleniyor. Hayvanlara işkence videoları, yasanın yeni bir düzenlemesi uyarınca "öncelikli bir suç" olarak kabul edilecek ve bu da onu intikam pornosu, çocuk cinsel istismar ve öldürme tehditleri ile uyumlu hale getirecek.

Yeni önerilere göre, sosyal medya platformları yasa dışı içeriği proaktif olarak ele alıp kaldırmazlarsa, global yıllık gelirlerinin yüzde 10'u kadar para cezasıyla karşı karşıya kalacaklar.

Bir yıl boyunca BBC Eye tarafından yürütülen bir araştırma, Endonezya'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne kadar uzanan sadist bir global maymun işkence halkasını ortaya çıkardı.

BBC muhabiri, örtülü olarak, Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık'ta yüzlerce kişinin Endonezya'dan insanlardan bebek maymunların işkence edilip öldürülmesi için videoları finanse ettiği ve komisyon verdiği ve ödediği özel bir Telegram mesajlaşma hizmeti grubuna girdi.

ABD'de bir hava kuvvetleri eski üyesi dava edildi ve 20'den fazla kişi soruşturuluyor. Endonezya'da iki kişi hapse atıldı ve İngiltere'de üç kadın gözaltına alındı ve soruşturma altına alındı.

YouTube, hayvan istismarının platformda "yerinin olmadığını" ve yüz binlerce videoyu kaldırdığını söyledi. Telegram, moderatörlerinin özel grupları proaktif olarak denetleyemediğini söyledi. Sosyal medyada hala aktif maymun istismarı grupları bulunmaktadır.

BBC Eye çalışması, sosyal medyanın hayvanların işkence edilmesi için ödeme yapmak için nasıl kullanılabileceğini gösterdi.

Teknoloji Bakanı Michelle Donelan, bu tür etkinliğin "derinlemesine rahatsız edici" olduğunu ve yasanın artık sadece çocukları koruma yetkisini aşarak "hayvan istismarının yayılmasını da durdurmaya yönelik" olduğunu söyledi.

"BBС'nin özenli soruşturması, internetimizin, sadist suç faaliyetini günlük insanlara kadar iten, karanlık bir yüzünü ortaya koydu," dedi.

RSPCA'dan David Bowles, düzenlemeyi memnuniyetle karşıladı ve yürürlüğe gireceğinden umutlu olduğunu belirtti.

"Ne kadar yaygın bir şekilde hayvan istismarı videoları ve görsellerinin haline geldiği ve gençlerin çevrimiçi ortamda çok vakit geçirdiği göz önüne alındığında, ebeveynlerin gördükleri içeriği izlemesini izlemesi son derece zor olabilir," dedi.

Sosyal Medya Hayvan İstismarı Koalisyonu'nun (SMACC) lider koordinatörü Nicola O'Brien, önerilen düzenlemenin "platformların sorumluluğunu üstlenmeleri ve hayvan istismarcılarına gerçek bir platform sağlamayı durdurma konusunda daha fazla vurgu yapacağını" söyledi ve şu anda içerikler

inin paylaşılmasını önlemek için yeterince fazla yapmadıklarını ekledi.

Dogs Trust, hükümetin gelecekte sosyal medyadaki ve sınıflandırılmış reklam sitelerindeki zararlı evcil hayvan reklamcılığı uygulamalarıyla açıkça başa çıkmasını umduğunu BBC'ye söyledi.

Uzun süre geciken Online Güvenlik Yasası - çocukları ve yetişkinleri çevrimiçi ortamda korumayı amaçlayan yeni bir yasa seti - gelecek ay yasa olması bekleniyor.

Bu yasa, sosyal medya şirketlerini platformlarındaki kullanıcılarının güvenliğinden daha fazla sorumlu tutmayı amaçlamaktadır.

Ancak Silicon Valley'in teknoloji devleri bazı önerilere karşı çıkmış ve bu hafta hükümetin uygulamaları kullanıcıların özel mesajlarına erişmeye zorlama planlarını bırakmadığını reddetti.

WhatsApp, Signal ve iMessage gibi platformlar, mesaj güvenliğini tehlikeye atmadan hiç kimsenin mesajlarına erişemeyeceğini veya göremeyeceğini söylüyorlar ve mesaj güvenliğini tehlikeye atmadan önce İngiltere'yi terk etmeyi tehdit ettiler.

Yasada yapılacak son değişiklikler bu hafta parlamento tarafından ele alınacak ve 12 Eylül Salı günü Avam Kamarası'na geri döndüğünde değerlendirilecektir.