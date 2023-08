İSTANBUL AA- TEKNOFEST açıklamasına göre, Cumhuriyet'in 100. yılında festivalin ikinci durağı başkent Ankara olacak. Festival, 30 Ağustos-3 Eylül 2023'te Ankara Etimesgut Havalimanı'nda gerçekleşecek. Tam bağımsız bir Türkiye için "Milli Teknoloji Hamlesi" vizyonuyla milyonları kucaklayıp bir araya getiren TEKNOFEST Ankara; coşkuyu, heyecanı yine göklere taşıyacak.

İlki 2018'de gerçekleşen ve bu yıl yurt içinde 7'ncisi, toplamda 8'incisi gerçekleşecek olan TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, teknoloji geliştiren bir Türkiye hedefiyle Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ana yürütücülüğünde Türkiye'nin milli teknoloji ekosisteminde kritik rol oynayan bakanlıkların, başkanlıkların, kamu ve özel sektör kuruluşlarının, akademik kurumların ve medya şirketlerinin de aralarında bulunduğu 125 kurumla birlikte düzenleniyor.

Teknoloji ve girişim yarışmaları, fuar etkinlik alanları ile beraber Bilim Sokağı'nda bulunan 6-14 yaş grubuna yönelik atölye çalışmaları, Hava ve Kara Araçları Sergisi, Planetaryum, Dikey Rüzgâr Tüneli, İklim Tüneli, Sanal Gerçeklik Tüneli, Güneş Gözlem Etkinliği, Uzay Temalı Şişme Oyun Parkı, Öğrencilerle İlk Uçuş Etkinliği, Pedallı Uçuş Etkinliği, Refik Anadol'un "Makine Hatıraları: Uzay" sergisi, Sahne Senin etkinliği, Mazhar Alanson konseri, bu sene ilk defa düzenlenen TEKNOFEST Keşif Oyunu ve daha birçok aktivite ile festival, ziyaretçilerine yine heyecan ve gurur dolu günler yaşatacak.

TEKNOFEST Ankara'da da tanıtım ve etkinlik stantları yer alacak. 103 paydaş kurum ve 16 sponsor, 11 sektörden 90 firma, 41 food court katılımcısı olmak üzere 131 katılımcı firma tarafından açılacak 158 stant ile beraber toplam 261 stant, 215 bin metrekare alana kurulan festivalde yerini alacak. Stantlarda düzenlenecek 400'den fazla stant etkinliği, öğrenciler ve gençlerle buluşacak.

Ankara semalarına TEKNOFEST imzası

Bir TEKNOFEST klasiği olan hava gösterileri ile bu sene de herkesin gözü yükseklerde olacak. Türk Yıldızları, Solo Türk, Hürkuş, Gökbey, Aksungur, Bayraktar TB2, Bayraktar TB3, Jandarma Çelik Kanatlar, Akıncı, Atak Helikopteri ve Anka TEKNOFEST semalarında gösteri yapacak.

TEKNOFEST 2023'ün ikinci ve üçüncü durakları olan Ankara ve İzmir'de bu sene ilk defa, TEKNOFEST Yarışmaları'na başvuru yapan takım üyelerinin projelerini girişime dönüştürmesi, girişime dönüşenlerin büyümesi ve bu sayede Türkiye'nin girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi amacıyla TEKNOFEST Girişim Yarışması düzenleniyor.

Yerli olarak geliştirilen Deneyap Kart'ın proje portföyünü genişletmek, proje üretkenliğini yüksek teknoloji tutkunlarıyla buluşturmak amacıyla düzenlenen Deneyap Kart Robolig Yarışması da ilk kez TEKNOFEST Ankara'da hayata geçiriliyor. TEKNOFEST Girişim Yarışması kapsamında toplam 7 milyon TL'den fazla ve Deneyap Kart Robolig Yarışması kapsamında ise toplam 270 bin TL ödül sahiplerini bekliyor.

10 farklı kategoride düzenlenen TEKNOFEST Girişim Yarışması7na 2 bin 419 takım ve 8 bin 945 yarışmacı başvurusu; Deneyap Kart Robolig Yarışması'na ise 1.276 takım ve 5 bin 404 yarışmacı başvurusu alındı. Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesi'ni daha da ileriye taşıma hedefi ile yüzlerce genç TEKNOFEST Ankara’da mücadele edecek. TEKNOFEST Girişim Yarışması'nın; Eğitim Teknolojileri, Uzay, Havacılık ve Savunma Teknolojileri, Ulaşım ve Mobilite Teknolojileri, Tarım Teknolojileri, Haberleşme ve İletişim Teknolojileri, Afet Yönetim Teknolojileri kategorileri Ankara'da düzenlenecek.

Girişimcilik ekosistemine katkı sağlama hedefi doğrultusunda Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ana yürütücülüğünde Aralık 2023'te İstanbul'da düzenlenecek olan Take Off Girişim Zirvesi'nin ön etkinlikleri de ilk olarak TEKNOFEST Ankara'da, ardından TEKNOFEST İzmir'de gerçekleşecek. Take Off Girişim Zirvesi Ön Etkinliği birincileri toplamda 2 milyon 225 bin TL nakdi ödül kazanma ve Take Off Girişim Zirvesi'ne katılma hakkı kazanacak.

2018'den bu yana milyonlarca ziyaretçiyi ağırladı

İlk günden bugüne TEKNOFEST'in rakamları şöyle:

"TEKNOFEST 2018: 2 düzenleyici kuruluş, 28 paydaş kurum, 14 farklı kategoride teknoloji yarışması, 2 milyon TL'den fazla ödül, 2 milyon TL'den fazla maddi destek, 4 bin 333 takım başvurusu, 20 binden fazla kişi başvurusu, 750'den fazla finalist takım, 2 binden fazla finalist kişi, 550 bin festival ziyaretçi sayısı.

TEKNOFEST 2019: 2 düzenleyici kuruluş, 53 paydaş kurum, 19 farklı kategoride teknoloji yarışması, 2 milyon TL'den fazla ödül, 4 milyon TL'den fazla maddi destek, 81 il, 122 ülke, 17 bin 373 takım başvurusu, 50 binden fazla kişi başvurusu, 2 binden fazla finalist takım, 10 binden finalist kişi, 1 milyon 720 bin festival ziyaretçi sayısı.

TEKNOFEST 2020: 2 düzenleyici kuruluş, 63 paydaş kurum, 21 farklı kategoride teknoloji yarışması, 3 milyon TL'den fazla ödül, 4 milyon TL'den fazla maddi destek, 81 il, 84 ülke, 20 bin 197 takım başvurusu, 100 binden fazla kişi başvurusu, 1.260'tan fazla finalist takım, 5 binden fazla finalist kişi, pandemi sebebiyle ziyaretçiye kapalı gerçekleştirildi.

TEKNOFEST 2021: 2 düzenleyici kuruluş, 72 paydaş kurum, 35 farklı kategoride teknoloji yarışması, 5 milyon TL'den fazla ödül, 7 milyon TL'den fazla destek, 81 il, 111 ülke, 44 bin 912 takım başvurusu, 200 binden fazla kişi başvurusu, 2 bin 200'den fazla finalist takım, 13 binden fazla finalist kişi, 1 milyon festival ziyaretçi sayısı.

TEKNOFEST 2022: 2 düzenleyici kuruluş, 98 paydaş kurum, 40 farklı kategoride teknoloji yarışması, 7 milyon TL'den fazla ödül, 22 milyon TL'den fazla maddi destek, 81 il, 107 ülke, 154 bin 34 takım başvurusu, 600 binden fazla kişi başvurusu, 5 bin 960'tan fazla finalist takım, 27 binden fazla finalist yarışmacı, 1 milyon 250 bin festival ziyaretçi sayısı.

TEKNOFEST 2023: 2 düzenleyici kuruluş, 123 paydaş kurum, 44 farklı kategoride teknoloji yarışması, 20 milyon TL'den fazla ödül, 20 milyon TL'den fazla malzeme desteği, 81 il, 100 ülke, 337 bin 744 takım başvurusu, 1 milyondan fazla yarışmacı başvurusu, 3 binden fazla finalist takım, 12 binden fazla finalist yarışmacı."