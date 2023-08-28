ANKARA AA- Türksat'tan edinilen bilgiye göre, şirket, 30 Ağustos-3 Eylül'de Ankara Etimesgut Havalimanı'nda düzenlenecek TEKNOFEST 2023'te A-4 numaralı standında yerli ve milli sistemlerini sergileyecek.

Türksat AŞ, festivaldeki 300 metrekarelik dev standıyla teknolojiye ve uzaya meraklı gençleri "Uzay Koridoru", "VR Türksat Uydu ve Uzay Turu" ile "Öğrenme Tabanlı Test Oyun Alanı"yla buluşturacak. Özellikle minik teknoloji meraklıları birçok yarışma ve oyun alanına ev sahipliği yapacak standı ziyaret edebilecek.

Türksat Çocuk Kulübü de ilk kez çocuk ziyaretçilerini özgün formatıyla karşılayacak. Kulüpte çanta boyama ve maket atölyelerine katılan çocuklar, kendi adlarına düzenlenen katılım belgelerine sahip olacak.

Türksat standındaki "Uzay Koridoru" ise farklı bir atmosferle miniklerin hafızalarına kazınacak önemli bilgiler sunacak. Ayrıca minik ziyaretçiler stanttaki sanal gerçeklik ortamında uzay turuna çıkabilecek. Hazırlanan "VR Türksat Uydu" sanal gerçeklik turu ile minikler Türksat uydularını uzayda görme ve tanıma fırsatı elde edecek.

Uyduların dev maketleri sergilenecek

Türksat ayrıca, uydularının dev maketleri ile yerli ve milli anten ailesi olan askeri sınıf PeycOn uydu antenini sergileyecek. Gerçeğinin bir kopyası olan 14 metrelik dev Türksat 4B uydusu da TEKNOFEST 2023'te teknoloji meraklılarıyla buluşturulacak.

Festivale giriş için kayıt yaptırmak gerekiyor

Teknolojiseverlerin beş gün boyunca festivale katılabilmeleri ve festival alanına giriş yapabilmeleri için online kayıt yaptırmaları gerekiyor.

Kayıtlar www.teknofest.org web sitesi üzerinden yapılabiliyor. Girişlerin tamamen ücretsiz olduğu festivalde, 7 yaş altındaki ziyaretçiler için kayıt zorunluluğu bulunmuyor.