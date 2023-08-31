AA'nın 8. kez global iletişim ortağı olduğu, Türkiye'nin en büyük teknoloji festivali TEKNOFEST, Etimesgut Havaalanı'nda teknoloji ve bilim meraklılarına kapılarını açtı.

Bu kapsamda festivali başından beri paydaş olarak destekleyen ASELSAN tarafından 2019'da hayata geçirilen, 7-9 yaş aralığındaki çocukların bilim ve teknolojiye ilgisini artırmak için "Tekno Macera" platformu uğrak noktalardan biri oldu.

Astronot kıyafeti giyip kask takarak 3 boyutlu ortamda uzay yolculuğuna çıkan çocuklar, ayrıca alandaki uzay ve yapay zeka temalı etkinliklerle de keyifli vakit geçirdi.

AA