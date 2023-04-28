İSTANBUL AA- Türkiye'de milli teknolojinin geliştirilmesi konusunda kritik rol oynayan birçok kuruluşun paydaşlığıyla, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST, ikinci gününde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda devam ediyor.Etkinliğin dün yapılması planlanan ancak yoğun yağış sebebiyle ertelenen açılış seremonisi, TEKNOFEST İstanbul'un ikinci gününde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve çok sayıda ziyaretçinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Selçuk Bayraktar: TEKNOFEST 2023'ün teknoloji yarışmalarına başvuran genç kardeşlerimizin sayısı 1 milyonu aştı

TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, açılış seremonisinde yaptığı konuşmada, dünya tarihinde neredeyse benzeri olmayan bir deprem felaketi yaşandığını belirterek, "Afette hayatını kaybeden kardeşlerimize Cenabı Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize bir kez daha başsağlığı diliyorum. Her zorlukta olduğu gibi bu zorluğu da birliğimizi, beraberliğimizi güçlendirerek atlatacağımızı biliyorduk. Bu yüzden ilk andan itibaren birbirimize sarıldık, kenetlendik ve bu badireyi de en hızlı şekilde aşabilmek için seferber olduk. T3 Vakfı ve TEKNOFEST gönüllüsü genç kardeşlerim ve yol arkadaşlarımla birlikte afetzedelere, diğer gönüllülere destek olmak adına birçok kez deprem bölgesinde bulunduk, bulunmaya da devam edeceğiz. Afetzede kardeşlerimizi asla yalnız bırakmayacağız." şeklinde konuştu.

Depremin coğrafyamızın en keskin gerçeği olduğunu aktaran Bayraktar, şunları kaydetti:

"Geliştirdiğimiz teknolojiler ancak insanlığa fayda sağladığında bir anlam kazanıyor. İnanıyorum ki TEKNOFEST bünyesinde, depreme, afetlere çözümler sunan teknolojiler geliştirecek genç kardeşlerimiz çıkacak ve yarınlarımız inşallah daha da güvenli olacak. TEKNOFEST, dünden bugüne zihinlerde başlayan sessiz bir devrimin adı oldu. Bu sessiz devrimin dalgaları her geçen yıl genişliyor. 2018'de yola çıkarken TEKNOFEST'te düzenlediğimiz teknoloji yarışmalarına 20 bin genç kardeşimiz başvurmuştu. Aradan geçen bu kısa sürede TEKNOFEST 2023'ün teknoloji yarışmalarına başvuran genç kardeşlerimizin sayısı 1 milyonu aştı.

'Ben teknoloji geliştireceğim' diyen 1 milyondan fazla gencimiz, TEKNOFEST yarışmalarına katılmak için takımlar kurdu, projeler geliştirdi. 100 yıl önceki 'Asım'ın nesli', bugün 'TEKNOFEST nesli' olarak yeniden dirildi. Ne güzel söylemiş 'Yedi Güzel Adam'dan biri olan şairimiz; 'Şimdi siz taşıyorsunuz müjdenin kurşun yükünü. Çatlayacak yalanın çelik kabuğu. Sizin bahçenizde büyüyecek aşkın ve inancın güneş yüzlü çocuğu.'"

"TEKNOFEST çığ gibi büyümeye devam ediyor"

Selçuk Bayraktar, 6. yılında olan TEKNOFEST'in adeta bir kıvılcım gibi başladığını belirterek, "TEKNOFEST çığ gibi büyümeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıl sınırlarımızı aştık ve kardeş ülkemiz can Azerbaycan'da da TEKNOFEST düzenledik. İnşallah dost ve kardeş ülkelerde bu hayal büyüyerek gelişecek. Deprem nedeniyle ileri bir tarihe ertelediğimiz İzmir'de ve başkentimiz Ankara'da, Cumhuriyetimizin 100. yılını inşallah TEKNOFEST'le taçlandıracağız." dedi.

Medeniyetimizin bilim ve teknolojideki yürüyüşünün TEKNOFEST nesliyle devam edeceğine işaret eden Bayraktar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçmişimizde olduğu gibi medeniyetimizin teknolojiyle bağlarının kopmaması, dünya sahnesinde hak ettiği yerde olması için bugünden sonra da TEKNOFEST'in her daim yaşaması lazım. 2053'te, 2071'de çok daha büyük TEKNOFEST'leri milyonlarca kardeşimizle hep birlikte düzenleyeceğiz. Bizim hikayemiz üzerinden anlatmak istiyorum. Küçük bir ekiple ülkemizin ilk milli güdüm sistemine sahip insansız hava aracı Bayraktar Mini yola çıktı. Maket uçak boyutunda bir uçaktı. Kazandığınız tecrübeyle dünya harp tarihini değiştiren Bayraktar TB2'yi geliştirdik. Elde ettiğimiz deneyimle alanında dünyanın en iyisi diyebileceğimiz 6 tonluk Bayraktar Akıncı'yı ordumuza teslim ettik.

Tüm bu süreçte kazandığımız bilgi ve tecrübeyle milli insansız savaş uçağımız Bayraktar Kızılelma'yı uçurduk. Geliştirdiğimiz bu platformlar bizler için, bu toprakların evlatları olarak tarihe ve milletimize karşı sorumluluğumuzu yerine getirmek adına iftihar vesilesi oldu. Fakat 'en büyük eseriniz, yaptığınız en büyük iş nedir' denilse tek kelimeyle 'TEKNOFEST' derim. TEKNOFEST bu saydığım eserlerin nicelerini yapacak gençlerin yetiştiği bir iklim, TEKNOFEST özlediğimiz özgüveni milletçe iliklerimize kadar hissettiğimiz bir adres, TEKNOFEST 'en iyisini biz yaparız' diyenlerin sadece sözlerinin değil, projelerinin de yükseldiği bir platform. Tam da bu saydığım nedenlerle TEKNOFEST'in devam etmesi, her yıl daha da büyümesi bir tercih değil, bir zorunluluktur."

"Bu uçaklara yalnızca tam bağımsız Türkiye hayaliyle yanıp tutuşan o güzel çocuklar dokunabilir"

TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bayraktar, en ileri teknolojiye sahip bir İHA veya uçak da yapılsa önüne koyulacak tahta bir plastik takozun uçmasına engel olacağına işaret ederek, "Geliştirilen müthiş teknoloji, basit bir takozu dahi geçemez. SİHA'larımızı geliştirirken de, Milli Teknoloji Hamlesi yolculuğumuzu büyütmek için kurduğumuz T3 Vakfı'mızda çalışırken de maalesef takoz koymak isteyenlerle karşılaştık, hala da karşılaşmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Dünya yaptıkları işleri takdir ederken, içeriden köstek olmaya, takoz koymaya niyetlenenler olduğunu belirten Bayraktar, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sizler de şahit oldunuz. Ne dediler, 'dokunacaklarmış.' Bir kez de buradan söyleyeyim; dokunacağız dedikleri tüm milli platformlarımıza sadece sizler, aziz milletimizin evlatları ve mazlumun yedi iklim dört kucaktaki dostları ancak dokunabilir. Bu uçaklara yalnızca tam bağımsız Türkiye hayaliyle yanıp tutuşan o güzel çocuklar gelip dokunabilir. O güzel çocuklar ki uçan kanatlarla ülkemizi, semaların da ötesine taşıyacaklar.

Kardeşlerim, bu meydanın tek bir hedefi var, o da ülkemizin, dost ve kardeş coğrafyalarımızın tam bağımsız ve müreffeh yarınları için Milli Teknoloji Hamlesi vizyonunu gerçekleştirmektir. Bu meydan Türkiye'nin istikbalini yabancı şirketlerde değil, Milli Teknoloji Hamlesi'nin öncüsü Türk gençlerinde görenlerin meydanıdır. Gerektiğinde Milli Teknoloji Hamlesi'ni, tıpkı Hazreti Musa'nın annesinin, bebeği nehre bırakması gibi küresel şer güçlerinin ve onların uzantılarının tuzaklarına karşı önce yerin, göğün, zamanın, mekanın, kaderin ve suyun akışının hakimine, sonra da sizleri milletimize emanet etmeyi biliriz."

"Biz bu topraklarda misafir değil, ev sahibiyiz"

Selçuk Bayraktar, "Ecdadımızın da yaptığı gibi kurtuluş için gerektiğinde Ergenekon'da dağı eritmeyi, yeni bir çağ başlatmak için gemileri karadan yürütmeyi de biliriz. Eğer yol yoksa mücadelemizle, azmimizle yol açmayı da iyi biliriz. Diyorlar ki yurt dışına gidecekmişiz, teknolojimizi yabancılara satacakmışız. Bunları söyleyenler bizi hiç tanımamış, maalesef hiç anlamamışlar." diye konuştu.

Bu toprakların kendileri için öylesine yaşadıkları yerler olmadığını ifade eden Bayraktar, sözlerini şöyle tamamladı:

"Eyyub el-Ensari'nin, Ulubatlı Hasan'ın emaneti bu topraklar... Her bir karışı şehit kanıyla sulanmış, 'geldikleri gibi giderler' sözündeki özgüvenin adresi bu topraklar... Biz buradan hiçbir yere, bir adım dahi öteye gidecek değiliz. Biz bu topraklarda misafir değil, ev sahibiyiz. Bu toprakların kapılarını bize kapatmaya niyetlenen varsa hatırlatalım, ev sahibinin üstüne kapıyı kapattığını zanneden kendisi dışarıda kalır. Biz buradayız, burada olacağız, ay yıldızlı bayrağın altında mücadelemizi sürdüreceğiz.

Şairin de dediği gibi; 'Ey şimdi süzgün, rüzgarlarda dalgalı. Barışın güvercini, savaşın kartalı. Yüksek yerlerde açan çiçeğim. Senin altında doğdum, senin altında öleceğim.' TEKNOFEST'i hayata geçiren T3 Vakfı'ndaki ekip arkadaşlarıma, gönüllülerimize, paydaşlarımıza, yarışmalara katılan genç kardeşlerime, ülkemizin her bir köşesinden ve dünyanın farklı noktalarından gelerek heyecanımıza ortak olan, dualarını esirgemeyerek bizlere destek veren aziz milletimize teşekkürlerimi iletiyorum. Aylarca süren, gecesi gündüzüne karışmış tüm bu emek, tüm bu gayret tüm bu çalışmalar 'sen geleceksin' diye... TEKNOFEST 2023, vatanımıza, milletimize ve şimdiden uzandığı tüm coğrafyalara hayırlı uğurlu olsun. Yakın zamanda Ankara ve İzmir'de buluşmak üzere sağlıcakla kalın, Allah'a emanet olun."

Bakan Varank: TEKNOFEST yarışmalarına katılım her yıl artıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da açılışta yaptığı konuşmada, ülkesine aşık gençlerin 2018'de yaktığı ateşin kısa sürede Azerbaycan'a kadar ulaştığını kaydederek, bu ateşi gelecek yıllarda daha da uzaklara taşıyacaklarını, bugüne kadarki etkinlikleri 7'den 77'ye tüm vatandaşların büyük bir gururla takip ettiğini söyledi.

TEKNOFEST yarışmalarını yurdun dört bir tarafında gerçekleştirmeye özen gösterdiklerini dile getiren Varank, bu yıl da Kocaeli, Bursa, Ankara, İstanbul ve Aksaray'da yarışmaları gerçekleştirdiklerini, mücadelelerin heyecanını gençlerle birlikte yaşamaktan büyük keyif aldıklarını, onların yaptığı projeleri yerinde izleyerek heyecanlarına ortak olduklarını anlattı.

Varank, TEKNOFEST yarışmalarına katılımın her yıl arttığını belirterek, "Bu yıl 41 ana 102 alt kategoride düzenlediğimiz teknoloji yarışmalarına 81 il ve 66 ülkeden 332 bin takım ve 1 milyondan fazla yarışmacı başvurdu. 6 senede, dile kolay, tam 50 katlık artıştan bahsediyoruz. Bu, insanımıza imkan verilirse neleri hayal edip, neleri başarabileceğinin en net göstergesi." diye konuştu.

"TEKNOFEST bu sene de rekorlarla yoluna devam ediyor"

Bakan Varank, gençlerin sağlık teknolojilerinden eğitim teknolojilerine, tarım teknolojilerinden biyoteknolojiye, dikey inişli roketten karma sürü robotlara kadar birçok alanda yarıştığını ve önemli işlere imza attığını söyledi.

Kendilerinin de gençleri ödüllendirmeyi ve teşvik etmeyi ihmal etmediklerini dile getiren Varank, bu sene ön eleme aşamasını geçen gençlere 30 milyon liranın üzerinde malzeme desteği sağladıklarını, ödül almaya hak kazanan takımlara da 13 milyon liranın üzerinde ödül takdim edeceklerini anlattı.

Varank, TEKNOFEST'e katkı sağlayan paydaşların sayısının her yıl giderek arttığını kaydederek, "İlk sene 32 olan paydaş sayımız bu yıl 119'a ulaştı. İşte bu TEKNOFEST'in kurum ve kuruluşlar nezdinde ne kadar itibar gördüğünün göstergesi. Rakamlardan da anlaşılacağı üzere TEKNOFEST bu sene de rekorlarla yoluna devam ediyor." şeklinde konuştu.

Hem gençlerin, hem ziyaretçilerin, hem de sponsorların TEKNOFEST'e olan inancının giderek arttığını vurgulayan Varank, "Gençlerimizin verdikleri emekleri görünce, onların heyecanını görünce geleceğe daha büyük bir umutla bakıyoruz. En önemlisi de bu etkinlik sayesinde gençlerin potansiyelini keşfediyor, onların hayallerine yol arkadaşı oluyoruz. Her zaman söylediğim şeyi yine tekrarlamak istiyorum: En kıymetli yatırım, insana yapılan yatırımdır." açıklamasında bulundu.

"Gençler coşkusuyla en güzel cevabı veriyor"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Hayal, umut ve gelecek nedir?" sorularının cevabını bulmak, gençlerin hayallerini gerçekleştirmek için burada olduklarını belirterek, "Siz kendinizi dünyaya gösterin, geleceğinize yön verin diye, hayallerinizi gerçekleştirebilmeniz için her türlü imkanı sizlere sunabilmek için buradayız." diye konuştu.

Türkiye'nin yarınının ve geleceğinin, Türkiye Yüzyılı'nı inşa edecek TEKNOFEST kuşağının burada olduğunu dile getiren Varank, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünya artık yeni bir döneme girdi. Gelecek dönem pek çok değişikliğe gebe. Bu noktada bizim bir karar vermemiz gerek. Biz eskiden olduğu gibi dünyanın gelmiş geçmiş en adil cihan devletini mi hedefleyeceğiz, yoksa onun bunun kuyruğuna takılıp sağa sola savrulan küçük bir ülke mi olacağız. Gerçi buradaki kalabalık, bu teknoloji sevdalıların coşkusu bize bunun cevabını veriyor. Sizler coşkunuzla en güzel cevabı veriyorsunuz."

Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ve Milli Teknoloji Hamlesi rehberliğinde Türkiye'yi dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına taşımak için ellerinden geleni yaptıklarını kaydederek, bundan 10 sene önce kendi aracını, uydusunu, uçağını ve savaş gemisini yapma hayalini söylediklerinde gülenlerin olduğunu ancak bu hayallerden vazgeçmediklerini anlattı.

"Yerli ve milli otomobilimizi üreteceğiz" dediklerini ve önlerine engel koyanlara inat Togg'un yolların tozunu attığını ifade eden Varank, Bayraktar, ANKA, Akıncı, Aksungur, Hürkuş, Atak ve Gökbey ile Türk semalarını süslediklerini, TCG Anadolu'yu mavi vatanın bekçiliğini yapmak üzere Türk ordusuna teslim ettiklerini, İMECE'yi gökyüzündeki gözleri olması için uzaya uğurladıklarını bildirdi.

Varank, "Bugün artık milyar dolar değerlemeye ulaşan şirketlerimiz, girişimcilerimiz, canla başla çalışan OSB'lerimiz ve teknoparklarımız var. Bugün üreten, küresel pazarda adından söz ettiren bir Türkiye var." ifadelerini kullandı.

"Bu beyefendi TEKNOFEST'i, sizi görmüyor ve sizi asla duymuyor"

Bakan Varank, geldikleri noktayı hala yeterli görmediklerini belirterek, şu açıklamalarda bulundu:

"Türkiye olarak yerimizde sayamayız. Bu manada milli teknoloji hamlesini devam ettirebilmek için hayal kuran, umut eden, kendine inanan daha fazla genci TEKNOFEST kuşağına katmamız lazım. Sizler kendinizi ne kadar geliştirirseniz, ne kadar çaba gösterirseniz, bu ülke o kadar ileri gider. Sizlerin hayal gücü ve çalışma azmi, Türkiye'nin geleceğindeki en önemli role sahip olacak. Sizlerin yenilikçi fikirleri, üretkenliği ve araştırmaları, ülkemizin teknolojik alanda öncü ülkeler arasında yer almasını sağlayacak."

Varank, bir cumhurbaşkanı adayının (CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu) çıktığını ve Atatürk Havalimanı'nı, hem de TEKNOFEST'in başladığı günde, Amerikalı şirketlere peşkeş çekeceğini ilan ettiğini kaydederek, "Burayı Amerikalı şirketlerin uzay ve havacılık merkezi yapacaklarmış. Bakınız burada dünyanın en büyük uzay havacılık festivali yapılıyor. Hem de İngilizler, Almanlar, Fransızlar değil Türk gençleri yarışıyor. Ama belli ki, bu beyefendi TEKNOFEST'i, sizi görmüyor ve sizi asla duymuyor." diye konuştu.

Bakan Varank, gençlerden bir ricası olduğunu belirtti ve "Bu güzelliği göremeyenlere biz buradan bir selam yollayalım' diyorum ne dersiniz? Biz buradan Türkiye'nin en büyük selfielerinden birisini çekip yayınlayalım mı? Tüm Türkiye'ye TEKNOFEST coşkusunu gösterelim mi? O zaman başlıyoruz. Evet hazır mıyız?" diyerek özçekim yaptı.

Özçekim yaparken "TEKNOFEST gençliği burada mı?" diye soran Varank, alanda bulunanlardan "Evet" cevabını aldı.

Varank, "Yerli ve milli kabiliyetlerimizin başka ülkelere peşkeş çekilmesini asla müsaade etmeyeceğiz." diye konuştu.

"Türkiye Yüzyılı'nda Türkiye'yi şahlandırmaya hazır mısınız?"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, konuşmasını sonlandırmadan önce alanda bulunanlardan ve özellikle gençlerden bir söz almak istediğini belirterek, şu açıklamalarda bulundu:

"Bakınız, 'Baykar'a dokunacağız' diyenlere karşı her zaman Selçuk Bayraktar'ın yanında durmaya var mısınız? Yanında sürekli duracağına söz veriyor musunuz? Söz mü? İşte burada geleceğin teknoloji liderleri ve mucitleri olmaya var mısınız? Kendinize güvenmeye, hayallerinizin peşinden koşmaya ve Türkiye'nin teknolojideki ilerlemesine katkıda bulunmaya devam edecek misiniz?

Gençler unutmayın, sizler Türkiye'nin geleceği için en büyük umut kaynağısınız. Şimdi daha fazla çalışma ve daha fazla üretme zamanı geldi. İleriyi görmeye ve ülkemizi daha da yükseklere taşımaya hazır mısınız? Türkiye Yüzyılı'nda Türkiye'yi şahlandırmaya hazır mısınız? Öyleyse hep birlikte kararlı bir şekilde bu yolda yürümeye devam edelim."

Açılış konuşmalarının ardından Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı ve TEKNOFEST İcra Kurulu Başkanı Mehmet Fatih Kacır, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve KKTC Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu'nun yanı sıra Libya, Malta, Burkina Faso, Birleşik Arap Emirlikleri ve Nijerya'dan üst düzey katılımcıların butona basmasıyla TEKNOFEST'in resmi açılışı gerçekleştirildi.

SSB Başkanı Demir: TEKNOFEST geleceği çok yüksekte olan bir ülkenin ve insanların festivali

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı İsmail Demir de konuşmasında, TEKNOFEST’in tek bir şehir ve tek bir ülkede yapılamayacak kadar büyük bir festivale dönüştüğünü söyledi.

Demir, TEKNOFEST'in bir bereketin göstergesi olduğunu belirterek, " Tamamen iyi niyetli, ülke için bir şeyler yapmak isteyen insanların besmele ile yola çıktı. Türkiye bir milli teknoloji hamlesi içinde. Sadece havacılık, uzay ve savunma değil teknolojinin çeşitli alanlarında çok sayıda gencimiz ve çok sayıda kuruluşumuz büyük bir gayretle çalışıyor." şeklinde konuştu.

TEKNOFEST'in geleceği çok yüksekte olan bir ülkenin ve insanların festivali olduğunu vurgulayan Demir, "Tarım, yer altı, su altı, su üstü, ulaşım, iletişim, enerji ve insanlık yararına olan her alanda faaliyetleri görüyoruz. Milli Teknoloji hamlesinin ateşi yakıldı ve bu ateş çığ gibi büyüyecek. Bugün ortaya konan her ne varsa siz gençler bunların çok daha iyisini yapabileceksiniz. Artık Türkiye Yüzyılı sizlerin ellerinde çok daha yükseklere ulaşacak." ifadelerini kullandı.