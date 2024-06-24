Yeşilin ve mavinin iç içe geçtiği kentte, turistler 8'i mavi bayraklı 23 plajda denizin keyfini çıkardı.

Tatil süresince kente gelen doğa tutkunları, kamp, yürüyüş, ATV turları ve Uçmakdere'deki yamaç paraşütü etkinliklerine katıldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, bayram tatilinde Tekirdağ'ın ziyaretçi akınına uğradığını söyledi.

Tekirdağ'ın bayram tatilinde cazibe merkezi haline geldiğini aktaran Hacıoğlu, "İlimizi bayram tatili süresince ziyaret eden turist sayısı 4 milyondan az değildi. Çok olağanüstü bir dönem yaşadık. Belki son 20 yılın en yoğun dönemini yaşadık."dedi.

Hacıoğlu, kentin plajlarının güzelliğiyle yerli ve yabancı turistlerin tercihleri arasında yer aldığını belirtti.

Tekirdağ'ın her geçen gün kendine çeken bir manyetik alanının oluşmaya başladığını ifade eden Hacıoğlu, "Kültür ve Turizm Bakanlığımızın buradaki plajları, mavi bayraklı plajların varlığı, özellikle İstanbul'a yakın olmamızdan dolayı uzak yerlere gidemeyenlerin cazibe merkezi oldu. Bakanlığımızın ilimizde 15 plajı var. 8 mavi bayraklı plajlarımız ile 23 çok donanımlı plajımızın varlığı dolayısıyla çok ziyaretçi çektik. Bunun dışında yamaç paraşütü, yelken sporu, ATV turları, ilimizin gastronomi, tarihi ve kültür değerleriyle müthiş bir ziyaretçi akışı oldu. Tekirdağ bundan önemli derece faydalandı."diye. konuştu.

Küçük turistik ilçelerin nüfusunun tatil süresince 10 katına çıktığını işaret eden Hacıoğlu, işletme ve otellerin tatil süresince muazzam bir doluluk yaşadığını dile getirdi.