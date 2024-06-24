Diyarbakır/Mardin

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı kırsal Yazçiçeği Mahallesi'nde anız yangınlarında hayatını kaybeden Zekiye Erdemli, Kerime Erdemli ve İsmail Yardımcı, kırsal Köksalan Mahallesi'nde de Abdurrahman ve Ubeydullah Buğdaycı'nın yakınlarını ziyaret ederek, başsağlığı dileğinde bulundu.

Ziyaretlerinin ardından Köksalan Mahallesi'nde gazetecilere açıklama yapan Işıkhan, Diyarbakır ve Mardin'de yangınlarda yaşamını yitiren vatandaşlara Allah'tan rahmet dileyerek, olayın herkesi etkilediğini ve üzdüğünü söyledi.

Yangınlarda Diyarbakır'da 5, Mardin'de 10 vatandaşı kaybettiklerini, 78 kişinin de yangınlardan etkilendiğini anımsatan Işıkhan, yaralılara Allah'tan şifa diledi.

Yaralanan 2 kişinin tedavisinin hastanede sürdüğünü ifade eden Işıkhan, şöyle konuştu:

"Yangın Çınar ilçesinde başlamış. Maalesef rüzgarın etkisiyle de Mazıdağı'na kadar yayılarak büyük bir alanı etkilemiş durumda. Yangın başlar başlamaz her iki ilimizde de Valiliklerimiz koordinatörlüğünde AFAD başta olmak üzere sağlık, UMKE, Tarım ve Orman İl Müdürlüklerimiz olaya anında müdahalede bulunmuşlardır. Allah razı olsun tüm çalışanlarımız ve personelimizden. Müdahale edilmemiş olsaydı yangın daha büyük bir alanda daha büyük bir felakete sebep olabilirdi. Ne yazık ki canlarımızı kaybettik. Bunun yanında küçük ve büyükbaş hayvan kaybımız, aynı zamanda ekili alanlarımız, meralarımız zarar gördü. Bununla ilgili Tarım ve Orman İl Müdürlüklerimiz hasar tespit çalışmalarında bulunmaktalar. Devlet olarak da buradayız. Devletin tüm kurumlarıyla birlikte yangına müdahale edilmeye çalışıldı. Daha sonra acil yardım ödeneğiyle devletimiz gerekli maddi desteği, özellikle yangından zarar gören kardeşlerimize bu desteği sağladı."

Zarar tespit çalışmalarının sürdüğünü, bu noktada ortaya çıkacak durumla ilgili gerekli destekler ve müdahalelerin Valilikler aracılığıyla yapılacağını bildiren Işıkhan, Mardin'de 86 araç ve 451 personel, Diyarbakır'da 94 araç ve 557 personelle yangına anında müdahale edildiği bilgisini paylaştı.

Bakan Işıkhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burada vatandaşlarımızı yalnız bırakmamak amacıyla ben de bu topraklarda, Mardin'de doğmuş bir kardeşiniz, bir bakanınız olarak da buraya geldim. Buradan sonra Mardin'e geçeceğim. Sayın Cumhurbaşkanımızın taziye dileklerini vatandaşlarımıza ileteceğim. Yanlarında olacağız, ihtiyaçlarını belirleyeceğiz. Sağ olsun devletimiz burada, Sayın Valimiz, milletvekillerimiz burada. Hepimiz buradayız. Bu yaraları da hep birlikte sarmamız lazım. Daha dikkatli olmamız gerektiğini de özellikle vurgulamak istiyorum. Önümüz temmuz, ağustos ayları, bu tür yangınlar ortaya çıkabilir. Daha dikkatli olmamız lazım."

"Savcılıklarımız, hukukçularımız görevlerinin başında"

Bir gazetecinin yangının çıkış nedeniyle ilgili sorusu üzerine Işıkhan, bu konuda soruşturmaların devam ettiğini kaydederek, "Bunda kimin kusuru, ihmali varsa elbette savcılıklarımız, hukukçularımız görevlerinin başında." ifadesini kullandı.

Bakan Işıkhan, "Tarım ve Orman İl Müdürlüklerimiz hasar tespitlerini yapıyor. Esas orası bence çok önemli. Çünkü hasar tespitinde mağdur olan vatandaşlarımıza da kardeşlerimize destek vermemiz ve yaralarını da sarmamız lazım kısa sürede. Tekrar ayakta kalabilmeleri için de onlara destek vereceğiz. Devletimiz her zaman olduğu gibi bakın, her zaman olayın ilk anından itibaren vatandaşlarımızın yanında olmaya başladı. Müdahale edildi. Müdahale eden vatandaşlarımız yaralandı. Hastaneye götürüldü. Onların tedavileri sürüyor." diye konuştu.

Yangının büyük olduğuna işaret eden Işıkhan, şunları kaydetti:

"Büyük bir yangın. Çünkü anız yangınlarını hepiniz bilirsiniz. Bu tür felaketler ortaya çıkar. Anız yangını, örtü yanar, söner. Ama burada tabii iklimin değişikliğine de çok vurgu yapmamız lazım. Dikkat etmemiz lazım. Havalar daha fazla ısınmaya başladı. Kolay alev almaya başlıyor otlar. Rüzgarın şiddeti artıyor. Tarım ve Orman Bakanlığımız inanılmaz bir şekilde gece gündüz çalışıyor. Vatandaşlarımıza buradan bir duyuru yapmamızda yarar var. Ormanlara, böyle alanlara da cam, sigara, izmarit gibi kolay tutuşacak maddeleri atmamalarını özellikle rica ediyorum. Bu ormanlar, buralar hepimizin. Çanakkale'de de orman yangınları oldu. Sağ olsun tüm ekiplerimiz, Tarım ve Orman Bakanımız görevinin başında, müdahale ediyor. Allah bir daha bu tür afetleri yaşatmasın."

Bakan Işıkhan'a, Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehmet Galip Ensarioğlu ve Suna Kepolu Ataman, Çınar Kaymakamı Muhammed Fatih Günlü ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Raşit Ocak da eşlik etti.

Bakan Işıkhan, Mardin'de anız yangınlarında ölenlerin yakınlarını ziyaret etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve beraberindekiler, Mardin'in Mazıdağı ilçesine bağlı Yücebağ Mahallesi'nde anız yangınlarında yaşamını yitiren Şeyhmus Demir, Hasan Demir, Mazhar Demir, Nuri Demir, Sinan Deviren, Remzi Yılmaz, Resul Yılmaz, Azat Yılmaz, Taliha Demir ve Fadıl Demir için kurulan taziyeevinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Ziyarette, Işıkhan vatandaşlara başsağlığı dileğinde bulundu, İl Müftüsü Enver Türkmen dua etti.

Bakan Işıkhan'a, Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, Vali Yardımcısı Muhammed Taha Canpolat, Mazıdağı Kaymakamı Mustafa Görmüş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday, AK Parti Mardin İl Başkanı Vahap Alma, Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir de eşlik etti.