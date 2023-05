DEPREMZEDELER YARARINA ALMAN - TÜRK - YUNAN ORTAK ETKİNLİĞİ

Engelsiz Yaşam Derneği depremzedeler yararına Yunan Akademisyenler Derneği (NRD) işbirliğiyle Almanya’nın Aachen kentinde bir yardım konseri düzenlediler. Santex ana sponsorluğunda Aachen Würselen Belediyesi’nin katkılarıyla gerçekleşen konseri yaklaşık dokuz yüz kişi izledi.

Almanya’da Depremzedeler için Konser

Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaleti Aachen kentinde Türkiye’deki depremzedeler yararına bir konser etkinliği düzenlendi. Sunuculuklarını Demet Özkesemen ve Ahmet Açıkbaş’ın yaptığı konser etkinliğinde NRW -Türk Sanat Müziği Korosu Aachen tarafından söylenen şarkıları Alman ve Türk müzikseverler ilgi ile dinlediler. Konsere müzikseverler oldukça büyük ilgi gösterirken katılanlar arasında, Aachen Würselen belediye başkanı Roger Nießen, Yunanistan Eurovision temsilcisi Mariana Sorbas ile 6 Şubat depremlerinde ülkemize gelen Yunan kurtarma ekibi EMAK üyesi Dimitrias Raüppas, devlet sanatçısı Georgios Chatziantonis ve, Santex yönetim kurulu başkanı Kemal Şahin’de yer aldılar.

Konser öncesinde Engelsiz Yaşam Derneği başkanı Benan Yontar ile Engelsiz Yaşam Vakfı başkanı Atilla Kaplakarslan birer konuşma yaparak gösterilen ilgiye teşekkür ettiler. Etkinlikte, Engelsiz Yaşam Vakfı başkan yardımcısı Av. Edip Önder’de 6 Şubat depremleri ardından kendisinin yazdığı şiirini okurken, İstanbul’dan getirilen ve açık artırmaya çıkarılan imzalı formalar ise 1950 euro’ya alıcı buldular. Büyük beğeni toplayan etkinliğin ikincisi ise hafta sonunda Düsseldorf’ta da gerçekleştirildi.

30. İSTANBUL CAZ FESTİVALİ PARKORMAN’DA

Tek bilet, üç etkinlik, on konser!

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Garanti BBVA’nın sponsorluğunda düzenlenen 30. İstanbul Caz Festivali, 7-19 Temmuz tarihleri arasında, popüler ve yeni isimlerle dolu bir programla festival takipçileriyle buluşmaya hazırlanıyor.

30. İstanbul Caz Festivali’nin heyecan verici Parkorman konserleri için kombine fırsatını kaçırmayın, avantajlı dönem biletleri tükenmeden şimdi yerinizi alın.

Festival bu yıl merkezini İstanbul’un en yeşil yerlerinden Parkorman’a taşıyor. 8, 9 ve 12 Temmuz’da Go Ons ve Every Single Moment katkılarıyla Parkorman’da gerçekleştirilecek konserler, festival izleyicilerini yeni nesil virtüözlerden, trip-pop, funk, caz ve rock’ın usta isimlerine, izleyenleri keyifli bir yolculuğa çıkaracak.

Parkorman’da üç güne yayılacak konserlerde, The Lumineers, Morcheeba, Kovacs, Alfa Mist, Riff Cohen & Okay Temiz “The Ritual”, Adamlar, Mammal Hands, Mert Demir, Ekin Beril ve Takeshi's Cashew ve çok daha fazlası sahnede olacak.

İSTANBUL MODERN ZİYARETE AÇILDI



Eşsiz İstanbul manzarası, özel bir mimari tasarım, on bin metrekareden fazla sergi alanı ve çağdaş sanatın İstanbul’daki yeni buluşma noktası. Açıldığı günden bu yana kültür ve sanat dünyasından büyük ilgi gören Galataport projesi içindeki ikinci müze de kapılarını açtı. Türkiye’deki en büyük çağdaş sanat müzesi İstanbul Modern 4 Mayıs itibariyle yeni binasında ziyaretçilerini ağırlıyor. İstanbul Modern’in yeni binası dünyadaki simge kültür sanat kurumları ve müzelerin mimarisinde imzası olan Renzo Piano liderliğindeki ekibi tarafından tasarlandı. Toplam 5 kattan oluşan binada sergi alanları dışında, sinema salonu, eğitim atölyeleri, kütüphane ve dinlenme alanları da bulunuyor. Kültür sanat meraklılarının heyecanla beklediği yeni bina için basın mensuplarına bir tanıtım turu düzenlendi. İstanbul Modern’in Galataport’taki yeni binasını gezenlerin ortak görüşü kentin simgesel bir yapı kazandığı yönünde oldu. İstanbul Modern yeni binasında 5 yeni sergiyle 4 Mayıs itibariyle ziyaretçilere kapılarını açtı.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE VEDA ETTİ



Hakan Eren, Radyo D’de 25 yıldır aralıksız olarak devam eden “Hakan Eren ile Bir Zamanlar” programına, geçtiğimiz akşam yayınlanan bölümüyle, gözyaşları içinde veda etti.



Mikrofonlara veda

“Geçmiş Bahar Mimozaları” ve “Bir Zamanlar” programları ile başlayan yayınlarıyla tüm Türkiye’ye nostaljiyi, plakları sevdiren Hakan Eren, 25. yılında radyo mikrofonlarına veda etti. Vedalar çok zordur. 25 yıldır beni dinlediğiniz için teşekkür ederim sözleriyle, gözyaşları içinde programını kapatan Eren; “Müzik dünyasındaki çalışmalarıma devam edeceğim, sadece radyo mikrofonlarına veda ediyorum” dedi. Bu yıl 60. yaşına girecek olan Eren’e yüzlerce mesaj geldi. Kendisine müzik yolculuğunda başarılarının devamını diliyoruz.

RALLİ’DE SEZON BODRUM’DA AÇILDI



Otomobil sporlarıyla ilgilenen herkesin merakla takip ettiği Ralli Bodrum 2 gün süreyle yarış tutkunlarını ağırladı.

Türkiye Ralli Şampiyonası ilk yarışı olan Ralli Bodrum’un kazananları belli oldu. Bodrum’un en büyük spor organizasyonları arasında yer alan Ralli Bodrum geçtiğimiz hafta sonu gerçekleşti. Şampiyonayı iş dünyasından ünlü isimlerin yanı sıra otomobil sporları tutkunları ilgiyle takip etti. Büyük bir ilgiyle karşılanan sezonun ilk rallisinin başlama töreni Bodrum Belediye Meydanı’nda düzenlendi. Yarış Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Başkanı Eren Üçlertoprağı ve bir akaryakıt firmasının CEO’su Mehmet Abbasoğlu’nun yaptığı konuşmalarla başladı. 69 otomobil ve 138 sporcunun katıldığı rallide NG Kütahya Seramik Porselen Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Güral da yarışanlar arasındaydı. Erkan Güral 15 yıldır otomobil sporuyla ilgileniyor. Organizasyonun sponsorları arasında yer alan otel müdürü Alaattin Ünlü, böylesine kapsamlı bir spor etkinliğinin ev sahipliğini üstleniyor olmaktan hayli memnun.

Yarışın ardından düzenlenen törende kazananlara ödülleri verildi. Şampiyonayı genel klasmanda Kağan Karamanoğlu ve Oytun Albayrak’ın takımı Castrol Ford Team Türkiye üçüncü tamamlarken, ikinciliği Burak Çukurova ve Burak Akçay’ın yer aldığı takım BC Vision Motorsport elde etti. Zorlu yarışın genel klasman birincisi GP Garage My Team adına yarışan Ümit Can Özdemir, Batuhan Memişyazıcı finish seramonisinde ödüllerini TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı’ndan aldılar. Otomobil sporlarında 48 yılı geride bırakan Serdar Bostancı adına özel ödülü yarışın master kategorisinde birincisi Uğur Soylu ve Şener Güray’a bu özel ödülü Serdar Bostancı verdi. Rallide ayrıca depremzede çocuklarda unutulmadı. Karya Otomobil Spor kulübünün çifte bayram için çocuklara ‘Hediyeni Al Starta Gel’ sloganıyla başlayan organizasyonda sporcular ve izleyiciler getirdikleri oyuncaklar ve hediyeleri deprem bölgesine gönderilmek üzere teslim ettiler. Bodrum’un doğal güzelliklerini gözler önüne seren ve Mumcular, Mazi, Etrin bölgelerinde yer alan etaplarda 2 gün boyunca süren mücadele finish seramonisi ve ödül töreniyle sona erdi.