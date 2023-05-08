CİLDİNİZİ YENİLEYİN: PEELİNG İLE SAĞLIKLI VE PARLAK BİR CİLT İÇİN ADIMLAR

* Peeling yapın,

* Cildinizi nemlendirin,

* Besleyici ürünler kullanın,

* Cildinizi hava koşullarına karşı koruyun.

Cilt normal koşullarda 28 günde bir yenileme döngüsüne girerek deri değiştirir ve cildin üst katmanı olan epidermis yenilenir. Cildin çok daha parlak ve taze görünmesinin sebebi bu sürekli tazelenme hareketidir. Fakat cildin bu doğal yeteneği yani ölü deriyi dökme hızı ve kalitesi zamanla ve özellikle belli bir yaştan sonra yavaşladığından cilt ışıltısını yitirerek sağlıksız bir görünüme sahip olur. Bunun üzerine sahip olunan çevresel faktörler (hava kirliliği gibi), sağlıksız beslenmek (alkol ve sigara tüketmek gibi), yeterli su tüketmemek gibi bir dizi değişkenlerde eklenince cildin kendi kendini temizleme ve yenileme mekanizmaları maalesef çok daha yavaş hatta pasif hale geliyor. Bu durumda ölü hücrelerinden arınmış ve derinlemesine temizlenmiş bir cilt elde etmek için cilt bakımının olmazsa olmazı peelingler bu noktada devreye girmektir.

Peeling; Yumuşak ve pürüzsüz bir cildin sırrıdır. Ölü hücrelerin cilt yüzeyinden uzaklaştırılması ile yapılan bir nevi cilt temizleme işlemidir. Cildi kaplayan ölü cilt hücrelerinin neden olduğu bariyeri ortadan kaldırır, cilt nefes almaya başlar ve alt katmanlardaki yeni cilt hücreleri için yer açar. Düzenli bir peeling rutini cildin sağlıklı ve taze görünmesini sağlar.

Sağlıklı ve pürüzsüz bir cilde sahip olmaz için kadın erkek pek çok insan çeşitli dermokozmetik uygulamalardan faydalanmaktadır. Bu uygulamalar cildin kendini yenileme özelliğinden faydalanılarak ışıltılı bir cilde kavuşmanızı sağlar.

Peeling ne işe yarar? Tazelene ve gözenekleri açılmış cilt yüzeyine uygulanan serum, vitamin ve nemlendiricilerin daha derine nüfus etmesini sağlayarak cilt bakımının etkisini önemli ölçüde derinleştirir. Kan dolaşımı harekete geçirdiği için cildi hızla canlandırır, derinlemesine temizlenen ciltte gözenekler açılır ve deri nefes almaya başlar.

Cildi ölü hücrelerden arındırarak daha canlı, parlak ve pürüzsüz görünüme ulaşmasını sağlayan ve bir nevi cildin soyulması anlamına gelen peeling uygulamaları farklı yöntemlerle yapılabilir;

Kimyasal peeling; Doğal yöntemler ve çeşitli kozmetik ürünlerin kullanılması ile istenilen sonucu alamayan kişiler için en iyi yöntem kimyasal peeling uygulamasıdır. Derinin yenilenmesine dayalı olan bu yöntem mat, cansız ve sağlıksız görünen cildin soyulması ile yerine canlı, ferah, taze olan cildin ortaya çıkmasını sağlayan bir işlemdir.

Kimyasal peeling, medikal asitlerle üst derinin kontrollü bir şekilde soyulması işlemidir. Deride oluşan soyulmanın ardından yeni gelen cildin dokusu daha genç, parlak, pürüzsüz, lekesiz ve homojendir. Yüz, boyun, göğüs, eller ve kollara doktorun seçimi ve hastanın derisinin durumuna göre uygun asit solüsyonu seçilerek klinik şartlarında uygulanabilir.

Kimyasal peeling, uygulama derinliğine göre yüzeyel, orta ve derin olmak üzere üç farklı tipte gerçekleştirilmektedir. Yüzeyel ve orta derinlikte peeling uygulamasında ve sonrasında ciltte hafif bir yanma oluşabilir, genellikle ağrı olmaz. Derin peeling ağrılı bir uygulamadır. Genellikle genel anestezi altında uygulanır.

Kimyasal peeling, kozmetik dermatolojide en çok kahverengi cilt lekelerinde, ince kırışıklıklarda ve akne izlerinde sıkça kullanılan bir yöntemdir. Yine günümüzde kimyasal peeling sadece dermo-kozmetolojide değil birçok dermatolojik hastalıkların tedavisinde de sık kullanılan basit ve kolay uygulanabilir işlemlerden biri haline gelmiştir.

Fiziksel peeling; Bilindik peelinglerin yanı sıra cilt yüzeyindeki yaşlı ya da ölü hücreleri fırça gibi sert ve aşındırıcı bir cisim ya da bileşen kullanılarak fiziksel olarak uzaklaştırma işlemidir. Bu tarz işlemler ciltteki kan dolaşımını hızlandırdığı ve cilde masaj yaptığı için fazlasıyla sevilmekte ve olumlu etkileri de oldukça fazla görülmektedir. Kimyasal peelinge ara vermek, ölü hücrelerden kurtulmak için fiziksel peeling tercih edilebilir. Kırışıklıklar, pürüzlü cilt yüzeyi, genişlemiş gözenekler, donuk ten rengi, akne tedavilerine yönelik uygulanmakta olup, gözeneklerin sıkılaşması ile sağlıklı bir görünüm kazanılır. Düzenli fiziksel peeling yapmak, cildin kendini yenileme sürecini hızlandırılarak daha yumuşak ve pürüzsüz olmasını sağlar.

Doğal peeling; Tamamen doğal malzemelerle hazırlanan maskeler yardımıyla yapılır. Doğal peeling evde rahatlıkla yapılabilen yüzeysel peeling için örnektir. Daha derin peelingler uzmanların kontrolünde yapılmalıdır.

Lazer peeling; Cildi ölü hücrelerden arındırmak için lazer ışınlarının kullanıldığı cilt soyma yöntemidir. Derinin üst tabakası lazer ışınları ile buharlaştırılır, daha derin katmanlarda da kolajen üretimi uyarılır. Sonuç olarak deriniz daha pürüzsüz ve genç görünür. Aynı zamanda daha sıkı ve yumuşak hissedilir. Yine çeşitli cilt lezyonları giderilerek cilt tonunun eşitliği lazer peeling uygulanması ile sağlanmaktadır.

Her peeling türü her cilt tipi için uygun olmayabileceği için kullanılacak yöntemi seçmeden önce kişinin cilt tipinin belirlenmesi gerekir. Peeling uygulamasının cilde zarar vermemesi, kızarıklık veya sivilce oluşumuna yol açmaması için güvenli bir şekilde yapılması önemlidir. Doğru yöntemle yapıldığında cildi derinlemesine temizler, cilt sorunlarını azaltır ve cildin tazelenmesini sağlar. Ancak, peeling işlemi sık yapılmamalıdır. Aşırı peeling, cildin yapısını bozabilir ve ciltte tahrişlere neden olabilir. Bu nedenle, uzmanlar peeling işleminin 1-2 ayda bir yapılmasını önermektedir.