İSTANBUL- Sevilen oyuncu Onur Buldu’nun dramatik bir karakteri canlandırdığı Tebessüm filmi; 35 yaşlarında bir devlet kurumunun arşiv bölümünde çalışan Mustafa’nın yaşamına odaklanıyor. Çevresi tarafından asık suratlılığı ve asosyalliği ile tanınan Mustafa’nın bir gecede değişen ve absürdleşen hikayesine tanıklık ediyoruz. Karakterin başına gelen trajikomik durumlardan beslenerek bir kara komedi örneği sunan filmde Onur Buldu, Seda Türkmen, Adem Tosun, Güvenç Selekman, Özlem Gök ve Emir Çubukçu gibi oyuncular rol alıyor.

HABER:GİZEM ÇAKAL