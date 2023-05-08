İSTANBUL- İstanbul’un tarih boyunca ev sahipliği yaptığı imparatorluklar ve farklı etnik, dini ve kültürel yapılara sahip medeniyetler tarafından şekillendirilen çok katmanlı, kozmopolit yemek kültürünün bambaşka deneyimler eşliğinde sunulacağı BİZ İstanbul, şehrin kültür sanat yaşamının kalbi Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) açıldı. Doğuş Yeme-İçme, Turizm ve Perakende Grubu bünyesinde marka yaratıcısı Kaya Demirer ile birlikte hayata geçirilen BİZ İstanbul, yeni bir keşif, kültür ve deneyim noktası olma hedefiyle yola çıktı. 5 Mayıs akşamı düzenlenen özel bir davetle kapılarını açan BİZ İstanbul’un ilk konukları arasında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un yanı sıra iş, sanat, turizm, medya dünyasından pek çok isim ve İstanbul’un çok kültürlü yapısını temsil eden diplomatlar ve dini liderler yer aldı.

HABER: EMİR YÜCEL