Kazakistan Kamu Hizmetleri Ajansı Başkanı Darhan Jazıkbayev’ın ev sahipliğinde Astana’daki Barış ve Uzlaşı Sarayı’nda yapılan toplantıya Türkiye Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Salim Atay, Azerbaycan Devlet Sınav Merkezi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bahram Halilov, Kırgızistan Hükümeti Devlet İşleri ve Yerel Yönetimleri Ajansı Başkan Yardımcısı Maksatbek Sargazakov, Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Kamu Hizmetini Geliştirme Ajansı Müdürü Birinci Yardımcısı Amirtemirhon Musayev ve TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev katıldı.

Jazıkbayev, burada yaptığı konuşmada, toplantının Kazakistan’ın TDT dönem başkanlığı kapsamında düzenlendiğini söyledi. Toplantının amacının TDT ülkelerinin birbirleriyle insan kaynakları alanında yeniliklerini ve tecrübelerini paylaşmak olduğunu kaydeden Jazıkbayev, “Bu alanda somut sonuçlar elde ediyoruz. Geçen yıldan beri Kazakistan’ın turizm sektöründeki 60’a yakın kamu çalışanı Türkiye’de staj yaptı.” diye konuştu.

TDT Genel Sekreteri Ömüraliyev de insan kaynakları alanında işbirliğinin geliştirilmesinin teşkilatın önemli faaliyetleri arasında yer aldığını kaydetti. Ömüraliyev, TDT İnsan Kaynakları 1. Toplantısı'nın İstanbul’da, ikincisinin Semerkant’ta yapıldığını hatırlatarak, “Son 2 yılda insan kaynakları alanında ülkelerimiz arasında kayda değer gelişmeler elde ettik. Astana’da gerçekleştirdiğimiz bu toplantıyı da insan kaynakları alanında Türk dünyasındaki işbirliğimizin kurumsallaştırılması için önemli bir adım olarak değerlendiriyoruz.” dedi.