TBMM Konferans Salonu'nda 3 Aralık Dünya Engelliler Günü öncesi gerçekleşen film gösterimine, milletvekillerinin yanı sıra TBMM Genel Sekteri Talip Uzun ve Meclis çalışanları katıldı.

Film gösterimi öncesi kısa bir konuşma yapan Serkan Bayram, 3 Aralık Pazar'ın Dünya Engelliler Günü olduğunu anımsattı.

28. Dönem milletvekili seçimlerinin yapıldığını, Meclis'te bir değişimin yaşandığını hatırlatan Bayram, hem milletvekillerinden gelen talepler hem de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yeniden film gösterimi yapıldığını söyledi.

"Buğday Tanesi, bir yılda dünyaya yelken açtı." diyen Bayram, filmin 2 Aralık 2022 tarihinde gala gösteriminin yapıldığını, filmin 2 ay sinemada gösterimde kaldığını aktardı.

Filmin, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilde de gösterildiğini bildiren Bayram, "Film, Türkiye'de çeşitli üniversitelerde, KYK yurtlarında, okullarımızda gösterildi. Buğday Tanesi, 5 milyonun üzerinde izlendi. Büyük de bir talep var." dedi.

Latin Amerika ülkelerinden Afrika'ya, Afrika'dan Asya'ya birçok ülkede programlara katıldığını ifade eden Bayram, "Buğday Tanesi, Türkiye'den başlayarak, yeşererek, tohum saçarak dünyada ilerlemeye devam ediyor." diye konuştu.

Filmin gelirleriyle engelsiz yaşam merkezi yapma projelerinin olduğunu aktaran Bayram, çalışmanın projesinin bittiğini, yakın zamanda ilk kazmayı vuracaklarını söyledi. Film üzerinden kendisine gelen tekliflere de değinen Bayram, "Dizi teklifleri, program teklifleri var. Zaten bu gidişle bizi Meclis'ten kovacaklar." ifadesini kullandı.

"Benim için vekil olmaktan daha önemliydi"

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdikten sonra girdiği hakim ve savcılık sınavında engelinden dolayı elendiğini hatırlatan Bayram, Hakimler ve Savcılar Kanunu'nda daha önce "Alışılmışın dışında, çevrenin yadırgayacağı şekilde konuşma ve organların hareketini kontrol zorluğu çekmek gibi özürlü durumları bulunmama" yönünde bir madde olduğunu anımsattı. 2021 yılında bu yasanın değiştiğini bildiren Bayram, şu ifadeleri kullandı:

"1 Haziran 2023'te mazbatamızı Meclis'e verdiğimiz gün, engelli kardeşlerimiz o gün hakim oldular. Benim için vekil olmaktan daha önemliydi. Aralık ayında kaymakamlık sınavı var. Kimse engelinden dolayı geri kalmasın. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılı engelli valimizi, büyükelçimizi, bakanımızı da göreceğimiz bir yüzyıl olacaktır."