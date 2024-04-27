Son olarak Naim Süleymanoğlu’nun çocukluğuna hayat vermişti. Çok konuşulan filmin içerisinde yer alan çocuk oyuncu, şimdi de ünlü yazar Edmonde De Amicis’in yazdığı klasiklerden Çocuk Kalbi filminde yer alıyor. Film, şirin bir kasabada ailesiyle mutlu bir hayat süren Emre’nin babası kasabadan taşınmaya karar verir. Emre ve arkadaşları da babasının lokantasını Türkiye’nin en ünlü lokantası haline getirmeye çalışırlar. Bu macerada iyilerin kötülere karşı savaşını izlerken çok etkileyici bir hikaye seyircileri bekliyor.