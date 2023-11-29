Beşiktaşlı oyuncu Cenk Tosun, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun 5. haftasında yarın sahasında Belçika ekibi Club Brugge ile yapacağı maçtan önce düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'ın kaptanı Cenk Tosun ise grupta iddiaları bulunmamasına rağmen Club Brugge karşısında kazanarak galibiyet serisi yakalamak istediklerini belirtti.

Grubun en iyi takımına karşı oynayacaklarını kaydeden Cenk, "İlk maçta bayağı zorlanmıştık. İddiamızı devam ettirmek isterdik ama elendik. Yarın taraftarımızın önünde galip gelmek istiyoruz. İki maçtır kazanıyoruz. Seri yakalamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Milli arada çok iyi çalıştıklarının altını çizen milli oyuncu, şu görüşleri paylaştı:

"Konsantrasyonumuz gayet iyi. Bunu son 2 maçta gösterdik. Beşiktaş her zaman iddiası olan bir takım. Şanssız maçlar geçirdik. Lugano müsabakası, kesinlikle galip geleceğimiz bir maçtı. Mağlubiyet bize yakışmadı. Bodo/Glimt'e karşı deplasmanda iyi oynayamadık. Avrupa'da çok kötü puanlar kaybettik. Artık iki kulvarda devam edeceğiz. Üst sıraları zorlayacağız. Türkiye Kupası'nı kaldırmak istiyoruz. Rıza Çalımbay, Beşiktaş efsanesi. Herkesin ona saygısı sonsuz. Buna göre çabalıyoruz. Son 2 maçta biraz da olsa takımda kıpırdanma var. Daha iyi olacağımızı düşünüyorum."