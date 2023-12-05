Sosyal medya hesabından mesaj yayımlayan Kurtulmuş, istiklal mücadelesinde destan yazan Türk kadınının, seçme ve seçilme hakkı elde etmesinin 89. yıl dönümünü büyük bir gururla kutladıklarını ifade etti. Numan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Dünyanın 'modern' olarak tabir edilen birçok ülkesinde insanlar ten renkleri, cinsiyetleri veya inançları nedeniyle ayrımcılığa uğrarken Türkiye, 1934'te attığı bu önemli adımla adeta dünyaya demokrasi dersi vermiş, kadınların hak ve adalet mücadelesinde batılı ülkelere örnek olmuştur. 1935 genel seçimlerinde Mecliste 17 olan kadın milletvekili sayısı, şu anda 119'a ulaşarak Meclisin yaklaşık yüzde 20'lik kısmını oluşturmaktadır. Bu açıdan kadınların seçme ve seçilme hakkı, sadece kağıt üzerindeki bir kanun değişikliği değil, toplumca da benimsenmiş bir demokratik atılımdır. Güçlü bir şekilde toplumun her alanında başarıyla yer alan kadınlar ile Türkiye Yüzyılı yolculuğumuzda omuz omuza olmaya devam edeceğiz."