Alınan bilgiye göre, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener başkanlığında, partinin genel merkez ek binasında yapılan Başkanlık Divanı Toplantısı yaklaşık 3 saat sürdü.

Toplantıya, başkanlık divanı üyelerinin yanı sıra İYİ Parti milletvekilleri ve Merkez Disiplin Kurulu üyeleri katıldı.

Toplantıda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İYİ Partiye yönelik yerel seçimde işbirliği teklifi görüşüldü. Kurmaylar, Akşener'e bu konudaki görüşlerini bildirdi.

Toplantının sona ermesinin ardından basın mensuplarının yanına gelen İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, "Gayet güzel, herkesin görüşlerini ifade ettiği bir toplantı oldu." dedi.

Zorlu, saat 15.00'te başlayacak Genel İdare Kurulu toplantısının ardından açıklama yapacaklarını söyledi.

Genel İdare Kurulu toplantısında 50 üye, Akşener'e, Özel'in seçim işbirliği teklifine ilişkin görüşlerini bildirecek. Toplantıda, söz konusu işbirliğine yönelik oylama yapılması da bekleniyor.