Abu Dhabi

Kurtulmuş, Bahreyn ziyaretinin ardından geldiği Abu Dabi’deki Al Bateen Havalimanı’nda BAE Federal Ulusal Konseyi Başkanı Saqr Ghobash ve Türkiye’nin Abu Dabi Büyükelçisi Tugay Tunçer tarafından karşılandı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş ile Türkiye-Bahreyn Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Kurtcan Çelebi, AK Parti Adıyaman Milletvekili Resul Kurt, MHP Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı ve İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk de Abu Dabi’ye geldi.

Kurtulmuş, Abu Dabi'de, ASELSAN BAE Ofisi’nin açılış törenine katılacak, BAE Federal Ulusal Konseyi Başkanı Saqr Ghobash ve BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile görüşme yapacak.